“Aprendiendo a escucharme”: Denise Rosenthal reaparece y luce su nuevo look - Chilevisión

La cantante compartió un video con el registro de este nuevo proceso y mostró el resultado tras ir a la peluquería "después de pensarlo como dos años".

Denise Rosenthal reapareció está semana con nuevos anuncios, tras su mediático quiebre con Camilo Zicavo, quien recientemente reveló que se convertirá en padre junto a la actriz Daniela Pérez.

La cantante compartió en Instagram un video de las primeras imágenes del videoclip de su nueva canción, aparentemente llamada La rueda de las emociones.

Pero su anuncio también vino acompañado de un nuevo cambio de look que mostró a través de su cuenta de TikTok.

“Acompáñame en este momento tan importante para mí. Sé que para muchos no significa nada, pero para mí, mi pelo es como una extensión de mi alma, como una parte de mí, de mis emociones”, contó en el video.

Según contó, tomó la decisión ya que “no me lo cortaba hace mucho y tenía harto pelito malito, así que después de pensarlo como dos años logré tomar la decisión y lo hice”.

“Abrazando el cambio, respetando mis tiempos, aprendiendo a escucharme”, escribió en la publicación, mostrando el resultado de su nueva cabellera.

En paralelo, esta semana Cecilia Gutiérrez reveló que Denise Rosenthal habría encontrado nuevamente el amor

“Denise ya también está saliendo con alguien, se llama Mauricio y es el conocido dueño de un gimnasio”, revelo la periodista de espectáculo.

El cambio de look de Denise Rosenthal