“Con su nieto se siente vivo”: Maly Jorquiera volvió a vivir con su papá y Sergio Freire jugó rol clave - Chilevisión

Su padre quería vivir en la playa, pero estar junto a toda la familia le permitía a Maly poder entregarle los cuidados necesarios.

Maly Jorquiera reveló que ha vuelto a vivir junto a su padre y, además, comentó que Sergio Freire cumplió un rol clave a la hora de tomar esta decisión.

Esto, debido a que la esposa de Luis Patricio Jorquiera del Pozo (87) fue llevada a una casa de reposo por su familia, para que reciba los cuidados que necesita tras haberse enfermado gravemente.

¿Por qué Maly Jorquiera se fue a vivir con su papá?

“Quería irse a vivir a la playa, frente al mar y terminar sus días escribiendo, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora tiene 87 años y necesita más cuidado”, detalló Maly en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó que su papá siempre quiso vivir en la playa, por lo que comenzó a buscar propiedades para él, pero un día, conversando con Sergio Freire, él la hizo cambiar de opinión.

"Me dijo: 'Vas a estar preocupada, tu papá suele caerse y estará lejos. Mi papá suele caerse desde siempre y el sueño de vivir en la playa era para los 70. Ahí lo repensé: tengo una casa grande, con todas las comodidades que él necesita, así que me dije: 'Maly tráete a tu papá'", relató la comediante.

Respecto de la convivencia, Jorquiera aseguró que ha sido muy beneficioso, aunque ha implementado notorios cambios en pos de los cuidados de su padre, como que la persona que hace aseo en su casa ahora trabaja cinco días con ella en vez de tres.

"Mi papá está feliz, no puede más. Está rodeado de amor, mi casa es súper activa, viene gente, hago reuniones. Ayer almorzamos con Sergio, con Lucas; con su nieto se siente vivo. Me dice que se siente muy bendecido de tenerme, lo agradece todos los días y eso me emociona mucho”, explicó Maly.

Patricio le ofreció a Sergio Freire pagar parte del dividendo de la casa donde viven, pero el comediante se negó: "Nosotros venimos de una familia donde al familiar se le cuida y no podía ser esta la excepción".

Por otro lado, que Patricio esté junto a su nieto, le ha dado vitalidad: "El tata es parte del paisaje de mi hijo y él, desde chiquito, va a ver que las relaciones se cuidan. La familia no solo es en las buenas".

"Disfrutando volver a vivir con mi papá. No es fácil, pero el amor todo lo puede", cerró Jorquiera.

Revisa la publicación de Instagram: