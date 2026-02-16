 Muere el actor Robert Duvall a los 95 años: Ganador de un Oscar y estrella de El Padrino - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo sacude al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Chileno ganó recurso en Costa Rica: Le habían negado el ingreso por pasaporte con dibujos de su sobrina VIDEO | Incidentes en desalojo de Toma Santa Marta: Pobladores detenidos tras altercado con Carabineros Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/02/2026 15:59

Muere el actor Robert Duvall a los 95 años: Ganador de un Oscar y estrella de El Padrino

Duvall ganó en 1983 el Premio de la Academia al mejor actor como un cantante de country fracasado en la película Tender Mercies. Dejó una huella imborrable con su papel en El Padrino.

Publicado por CHV Noticias

Medios estadounidenses informaron este lunes la muerte del actor Robert Duvall, conocido por sus recordadas actuaciones en películas como El Padrino, Apocalypse Now y Tender Mercies. Por esta última obtuvo el Óscar a Mejor Actor en 1984.

El deceso del intérprete fue anunciado en Facebook por su esposa, Luciana Duvall. "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo", escribió.

"Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad. Para el mundo, era un actor ganador de un Óscar, director y narrador. Para mí, lo era todo", expresó en la red social.

Continuó diciendo: "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y ser el centro de atención. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban".

"Al hacerlo, nos deja a todos algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja".

Su primer papel en la gran pantalla, y uno de los más memorables, fue Boo Radley en la película de 1962 Matar a un ruiseñor. Pero la que lo lanzó al estrellato fue El Padrino, de 1972, en la que interpretó a Tom Hagen, papel que le valió su primera nominación al Óscar. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

Eclipse Solar 2026: A qué hora es y dónde se verá el Anillo de Fuego este martes

Este martes se vivirá el primer fenómeno astronómico de febrero del 2026, el que será visible en distintos lugares del mundo, entre ellos algunas zonas de Chile.

16/02/2026

Investigan apuñalamiento en San Ramón: Hombre habría sido asesinado por expareja de su actual conviviente

Según la testigo del crimen, pareja de la víctima fatal, el sujeto llegó gritando y lanzando amenazas. Una vez entró al inmueble apuñaló al fallecido en más de 11 oportunidades.

16/02/2026

Vale Roth sorprendió al revelar quién será su bailarín en Fiebre de Baile: “Haremos una buena dupla”

La influencer conoció este lunes al bailarín profesional que la acompañará en sus coreografías. A través de Instagram, compartió imágenes junto al destacado artista.

16/02/2026

Hasta $150 mil por Bono de Término de Conflicto: Estos trabajadores pueden recibirlo

Tras finalizar su trámite, la Ley 21.806 fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero. Con ello, entró en vigencia la normativa que fija el reajuste de las remuneraciones para el sector público, además de aguinaldos y beneficios.

16/02/2026