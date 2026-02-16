Muere el actor Robert Duvall a los 95 años: Ganador de un Oscar y estrella de El Padrino - Chilevisión

Duvall ganó en 1983 el Premio de la Academia al mejor actor como un cantante de country fracasado en la película Tender Mercies. Dejó una huella imborrable con su papel en El Padrino.

Medios estadounidenses informaron este lunes la muerte del actor Robert Duvall, conocido por sus recordadas actuaciones en películas como El Padrino, Apocalypse Now y Tender Mercies. Por esta última obtuvo el Óscar a Mejor Actor en 1984.

El deceso del intérprete fue anunciado en Facebook por su esposa, Luciana Duvall. "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo", escribió.

"Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad. Para el mundo, era un actor ganador de un Óscar, director y narrador. Para mí, lo era todo", expresó en la red social.

Continuó diciendo: "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y ser el centro de atención. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban".

"Al hacerlo, nos deja a todos algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja".

Su primer papel en la gran pantalla, y uno de los más memorables, fue Boo Radley en la película de 1962 Matar a un ruiseñor. Pero la que lo lanzó al estrellato fue El Padrino, de 1972, en la que interpretó a Tom Hagen, papel que le valió su primera nominación al Óscar.