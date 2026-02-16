 VIDEO | Rompen vidrios de autos: Así opera la banda que roba a turistas en Valparaíso - Chilevisión
16/02/2026 11:02

VIDEO | Rompen vidrios de autos: Así opera la banda que roba a turistas en Valparaíso

Los robos a turistas en Valparaíso vuelven a encender las alertas, específicamente en el Barrio Puerto. Las cámaras de seguridad del sector captaron la violenta y particular manera en que una banda organizada delinque. Con bastante paciencia, uno de los integrantes espera a que no haya testigos cerca y rompe los vidrios de los vehículos estacionados en la vereda. En cuestión de segundos sustrae las pertenencias de las víctimas y es en ese momento cuando el resto de la banda aparece para ayudarlo a escapar y no ser detenidos por Carabineros.

