DJ Isi Glock confesó que pelea fue “tongo”, pero apuntó a Diego Pánico: “Se le salió de las manos” - Chilevisión

La DJ que se hizo conocida por haber tenido una relación con Karol Dance, hoy está envuelta en una polémica con Diego Pánico.

Este domingo se conoció el video de una pelea entre la DJ Isi Glock y el influencer Diego Pánico en medio de un evento de música urbana. que se realizó la noche del sábado.

El primero en destapar la noticia fue Danilo 21, quien contó que Diego Pánico acusó a la DJ de robarle una cadena y de golpearlo junto a un grupo de personas. DJ Isi Glock por su lado, se defendió mencionando que no tiene la cadena y respaldó sus dichos con un video que dejó en redes.

DJ Isi Glock confesó “tongo”

En un live, la DJ se confesó sobre lo ocurrido en el evento "Perreolandia", argumentando que el "tongo" fue conversado entre su manager y Diego Pánico. Sin embargo, ella se habría negado a participar de la falsa pelea "porque no era el lugar".

Junto con contar cómo se gestó esta pelea, que serviría para promocionar un nuevo proyecto del influencer, la DJ reveló que bloqueó a Danilo 21 “porque no es alguien que quiero en mi perfil”.

Junto con eso, la DJ mostró las conversaciones entre su manager y Diego Pánico, mencionando que, si bien ella es “buena para hacer show, no es el momento, ni el día. Había mucha gente en perreolandia. (...) le escribió a mi mánager, ‘oye, ¡ya es la hora!'”.