 “Lo digo sin resquemor”: El duro descargo de Natalia Valdebenito contra pdte. Boric por caso Gatica - Chilevisión
23/01/2026 13:14

“Lo digo sin resquemor”: El duro descargo de Natalia Valdebenito contra pdte. Boric por caso Gatica

La comediante endosó responsabilidad al actual gobierno por el veredicto de la Justicia que absolvió al excarabinero Claudio Crespo. "Marca un precedente horrible", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Natalia Valdebenito se descargó contra el actual gobierno después de la absolución del excarabinero Claudio Crespo, en la investigación por el ataque que dejó ciego a Gustavo Gatica en 2019.

"Estoy muy triste por lo que pasó con mi amigo Gustavo Gatica, muy triste", confesó la comediante en el programa Revelados de UChileTV.

En esa misma línea, sostuvo que el veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago "marca un precedente horrible".

"Creo que el gobierno de Gabriel Boric entregó en bandeja este tipo de violaciones a los derechos humanos y lo digo así, sin ningún tipo de resquemor, porque estoy enojada, estoy triste por mi amigo Gustavo", arremetió.

La crítica de Natalia Valdebenito por veredicto en caso Gatica

La actriz calificó al diputado electo como "un ser maravilloso" y que "no merece este sufrimiento y esta injusticia".

"La ley Naín-Retamal me parece una brutalidad, que deja impune a quienes tienen las armas, el poder de las armas. Una piedra no es igual a un balín nunca", declaró en la entrevista.

Por otra parte, también tuvo palabras para la futura administración de José Antonio Kast. "Toda la impronta del gobierno que va a asumir es algo engañosa y eso me preocupa", lanzó.

"Primero, que es gente que pareciera que nunca ha trabajado en su vida. Yo vengo de una familia de trabajo y nos damos cuenta cuando la gente tiene pala", apuntó.

"Es gente que de trabajo social sabe poco. Saben manejar tal vez las masas, pero no conocen la vida en una población, en una villa, no tienen idea. Hablan de eso, pero no tienen ni idea", agregó.

Asimismo, afirmó que "engañar al pueblo diciéndole que van a lograr cosas en poco tiempo que no es real y que después reculen, me parece peligroso".

