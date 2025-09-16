Corte rechazó recurso de protección contra Natalia Valdebenito por chiste sobre tragedia de El Teniente - Chilevisión

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección que presentó la familia de uno de los mineros fallecidos en la tragedia de El Teniente que buscaba prohibir que la comediante hiciera humor con mineros.

Luego de meses de que estallara una polémica en contra de Natalia Valdebenito, la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección que buscaba prohibir que la comediante incluyera a los mineros en su rutina.

La medida había sido solicitada por la familia de uno de los mineros fallecidos en la tragedia de El Teniente luego de que se viralizara un video de Valdebenito en el que se le mostraba diciendo haber estado "contenta" con lo que pasó con los mineros.

Lo anterior con relación al fatal accidente minero en el que seis trabajadores fallecieron atrapados producto de un derrumbe al interior de El Teniente.

Corte rechaza recurso de protección contra Natalia Valdebenito

Evaluando los argumentos de la familia del minero fallecido y la defensa de la comediante, la corte consideró que la rutina, al tratarse de la esfera pública, "no se puede erigir como elementos constitutivos de un ilícito".

En la misma línea, la segunda sala del tribunal agregó que “no se observa de qué manera dichas expresiones, amparadas en la libertad de expresión, debieran ser censuradas o sancionadas“.

"No cabe más que rechazar el recurso en examen, teniendo particularmente presente que las expresiones de doña Natalia Valdebenito González no logran la vulneración de derechos señalada", determinó el organismo.