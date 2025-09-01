Natalia Valdebenito se despide de su programa y recibe inesperada sorpresa de su mamá en vivo - Chilevisión

Este lunes fue el último capítulo de Café con Nata, programa que condujo la comediante por más de 10 años. "Yo no me acabo, esto es sólo un silencio", afirmó.

Después de 12 años al aire, la comediante Natalia Valdebenito se despidió este lunes de su programa Café con Nata en Súbela.

El capítulo final contó con la presencia de personas vinculadas al espacio, desde artistas como Gepe y Camila Moreno hasta expanelistas como Raffaella di Girolamo.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Valdebenito recibió la visita especial de su madre, Ángela González, quien la sorprendió con un mensaje a propósito de las polémicas semanas de la humorista.

"Estos últimos meses han sido súper difíciles y yo vengo aquí como una mamá que ama, pero también por muchas madres que han tenido, tienen y van a tener miedo, pero no pueden decirlo públicamente", expresó Ángela.

En ese sentido, la mujer expresó que "tengo una hija valiente, una hija libre, una hija humilde, que tiene la capacidad de pedir disculpas cuando se tiene que hacer".

"Sigue adelante, adelante siempre, por tantas mujeres y tantas personas que no tienen voz. Aquí está tu familia que te ama aquí y en el infinito", finalizó González.

Las complejas semanas de Natalia Valdebenito

Al concluir el capítulo, Valdebenito aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a sus oyentes.

"Lo único que puedo decir es que yo tengo fuerza, tengo una voz fuerte que no calla, que no puede callar. La urgencia me llama, porque lo siento en el alma", señaló.

Luego, indicó: "¿A esto le temen? ¿A una persona que no está sola y que suena fuerte? Pues bien, sigan temiendo, porque yo no me acabo, esto es sólo un silencio".

El término de Café con Nata llega en medio de complejas semanas para Valdebenito, partiendo por la muerte de su abuela, las críticas por su desafortunado comentario sobre los fallecidos mineros de El Teniente y los oficios iniciados por un grupo de diputados de la oposición.