 Natalia Valdebenito se despide de su programa y recibe inesperada sorpresa de su mamá en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen del “Guatón Mutema”: El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua Con disparos y fuegos artificiales: Así fue la despedida de alto riesgo de “Baby Bandito” “Uno no sabe con quién...”: Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 18:39

“Meses difíciles”: Natalia Valdebenito dijo adiós a su programa y se emocionó con sorpresa de su mamá

Este lunes fue el último capítulo de Café con Nata, programa que condujo la comediante por más de 10 años. "Yo no me acabo, esto es sólo un silencio", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Después de 12 años al aire, la comediante Natalia Valdebenito se despidió este lunes de su programa Café con Nata en Súbela.

El capítulo final contó con la presencia de personas vinculadas al espacio, desde artistas como Gepe y Camila Moreno hasta expanelistas como Raffaella di Girolamo.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Valdebenito recibió la visita especial de su madre, Ángela González, quien la sorprendió con un mensaje a propósito de las polémicas semanas de la humorista.

"Estos últimos meses han sido súper difíciles y yo vengo aquí como una mamá que ama, pero también por muchas madres que han tenido, tienen y van a tener miedo, pero no pueden decirlo públicamente", expresó Ángela.

En ese sentido, la mujer expresó que "tengo una hija valiente, una hija libre, una hija humilde, que tiene la capacidad de pedir disculpas cuando se tiene que hacer".

"Sigue adelante, adelante siempre, por tantas mujeres y tantas personas que no tienen voz. Aquí está tu familia que te ama aquí y en el infinito", finalizó González.

Las complejas semanas de Natalia Valdebenito

Al concluir el capítulo, Valdebenito aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a sus oyentes.

"Lo único que puedo decir es que yo tengo fuerza, tengo una voz fuerte que no calla, que no puede callar. La urgencia me llama, porque lo siento en el alma", señaló.

Luego, indicó: "¿A esto le temen? ¿A una persona que no está sola y que suena fuerte? Pues bien, sigan temiendo, porque yo no me acabo, esto es sólo un silencio".

El término de Café con Nata llega en medio de complejas semanas para Valdebenito, partiendo por la muerte de su abuela, las críticas por su desafortunado comentario sobre los fallecidos mineros de El Teniente y los oficios iniciados por un grupo de diputados de la oposición.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025