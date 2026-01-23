De un supuesto exorcismo a defensa de Pinochet: Los 3 futuros ministros de Kast bajo cuestionamientos - Chilevisión

Luego de que el presidente electo José Antonio Kast anunciara a los 24 miembros de su gabinete, ya han surgido críticas a tres de los futuros ministros: Fernando Barros (Defensa), Fernando Rabat (Justicia y DDHH) y Judith Marín (Mujer y Equidad de género).

Los confirmados secretarios de Estado que conformarán el nuevo gobierno que llegará a La Moneda el 11 de marzo han recibido una serie de cuestionamientos, principalmente desde el oficialismo.

Judith Marín, futura ministra de la Mujer y Equidad de género

Judith Marín en 2017 fue desalojada del Congreso junto a un grupo de manifestantes por oponerse a la ley que defiende el aborto en 3 causales.

Ha sido criticada por figuras como Emilia Schneider y Karol Cariola por haber dicho anteriormente que había que "evaluar" o "reenfocar" el Ministerio de la Mujer, la cartera que ella encabezará.

Además, recientemente ha salido a la luz una denuncia de una entrevista anónima publicada en 2021, en la que se narra un supuesto exorcismo realizado por la futura ministra y su esposo. La denunciante sostuvo que ambos le dijeron que su enfermedad se debía a que no respetó el celibato.

Fernando Rabat, futuro ministro de Justicia y DDHH

Fernando Rabat es cuestionado por haber integrado el equipo jurídico que defendió al dictador Augusto Pinochet en el caso Banco Riggs (2004).

En dicho caso se acreditó la malversación de fondos y la existencia de cuentas secretas de Pinochet.

Fernando Barros, futuro ministro de Defensa

Fernando Barros fue vocero de la defensa de Pinochet durante su detención en Londres en el año 1998. Un año después encabezó un grupo de más de 100 adherentes para expresar apoyo al dictador cuando estaba enfrentando a la justicia.

Tanto Rabat como Barros han despertado incertidumbre en familias de detenidos desaparecidos, ya que cuestionan si ambos seguirán con el Plan Nacional de Búsqueda.