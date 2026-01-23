 Ingeniería en Administración de Empresas online: La carrera preferida por los nuevos emprendedores en Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte Suprema rechaza apelación y acoge querella de capítulos en contra de la exministra Ángela Vivanco El desesperado llamado de familia que busca a su mascota en el Biobío: “Fallecieron otros cuatro” VIDEO | Revelan causa y primeros registros de choque múltiple en autopista General Velásquez Revelan la casa donde se habría generado el megaincendio del Biobío y Ñuble “Hola, con Amparo Noguera”: Esta es la Transcripción de la llamada en la que “La Jenny” simula ser la actriz
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/01/2026 12:14

Ingeniería en Administración de Empresas online: La carrera preferida por los nuevos emprendedores en Chile

En un escenario donde emprender exige cada vez más preparación, la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas 100% online surge como una alternativa clave para emprendedores y trabajadores que buscan mejorar su proyección laboral.

Publicado por CHV Noticias

Cada vez son más los emprendedores que buscan fortalecer sus negocios y mejorar su gestión profesional en Chile. En ese contexto, la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas, en modalidad online, se ha convertido en una de las opciones más elegidas.

La carrera orientada en la administración de recursos, planificar financieramente, liderar equipos y potenciar ventas se ha vuelto clave para consolidar emprendimientos sostenibles. En este escenario, Iplacex destaca el creciente interés de aquellas personas que ya están insertas en el mundo laboral o que cuentan con experiencia previa en empresas y desean profesionalizarse.

Es una formación pensada para quienes saben que su interés está en las empresas, pero aún no tienen claro si quieren especializarse en finanzas, marketing, recursos humanos u operaciones. La carrera les permite conocer todas esas áreas antes de tomar una decisión”, explica Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de Iplacex.

El programa se enfoca principalmente en finanzas, ventas y marketing, recursos humanos, operaciones y logística de forma práctica y transversal.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio del emprendimiento

La formación incorpora de manera transversal el uso de herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial aplicada a la gestión.

Los estudiantes trabajan con software de administración empresarial, control de inventarios y plataformas de análisis financiero, además de asignaturas de inteligencia de negocios orientadas al análisis de datos.

Hoy las empresas necesitan profesionales capaces de usar inteligencia artificial y analizar datos para tomar mejores decisiones. Por eso integramos herramientas tecnológicas en todas las asignaturas, preparando a los estudiantes para el mercado laboral actual”, señala Bacarreza.

Alta empleabilidad y proyección laboral

Los egresados pueden aplicar en áreas como finanzas, ventas, recursos humanos, logística o producción, en cargos de análisis, supervisión y jefaturas intermedias.

De acuerdo con datos de MiFuturo.cl, la carrera presenta una empleabilidad de 70,8% al primer año de egreso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Recuperación: Confirman fecha de pago y el requisito clave para recibirlo por incendios forestales

Lo último

Lo más visto

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada

La mujer se hizo pasar por la actriz durante una llamada telefónica con una ejecutiva del banco en la que recibió instrucción de realizar un proceso de validación luego de que se levantara una alerta de seguridad.

23/01/2026

Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks

Su captura se concretó luego que uno de los integrantes de la banda criminal entregara pruebas concretas de la participación de la mujer en el robo en Rancagua. Desde la institución informaron que ya fue desvinculada.

23/01/2026

“Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios

La influencer se refirió a la situación de emergencia que afecta al sur de Chile. "Se me aprieta la guata pensando", publicó en su Instagram.

23/01/2026