Ingeniería en Administración de Empresas online: La carrera preferida por los nuevos emprendedores en Chile - Chilevisión

En un escenario donde emprender exige cada vez más preparación, la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas 100% online surge como una alternativa clave para emprendedores y trabajadores que buscan mejorar su proyección laboral.

Cada vez son más los emprendedores que buscan fortalecer sus negocios y mejorar su gestión profesional en Chile. En ese contexto, la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas, en modalidad online, se ha convertido en una de las opciones más elegidas.

La carrera orientada en la administración de recursos, planificar financieramente, liderar equipos y potenciar ventas se ha vuelto clave para consolidar emprendimientos sostenibles. En este escenario, Iplacex destaca el creciente interés de aquellas personas que ya están insertas en el mundo laboral o que cuentan con experiencia previa en empresas y desean profesionalizarse.

“Es una formación pensada para quienes saben que su interés está en las empresas, pero aún no tienen claro si quieren especializarse en finanzas, marketing, recursos humanos u operaciones. La carrera les permite conocer todas esas áreas antes de tomar una decisión”, explica Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de Iplacex.

El programa se enfoca principalmente en finanzas, ventas y marketing, recursos humanos, operaciones y logística de forma práctica y transversal.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio del emprendimiento

La formación incorpora de manera transversal el uso de herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial aplicada a la gestión.

Los estudiantes trabajan con software de administración empresarial, control de inventarios y plataformas de análisis financiero, además de asignaturas de inteligencia de negocios orientadas al análisis de datos.

“Hoy las empresas necesitan profesionales capaces de usar inteligencia artificial y analizar datos para tomar mejores decisiones. Por eso integramos herramientas tecnológicas en todas las asignaturas, preparando a los estudiantes para el mercado laboral actual”, señala Bacarreza.

Alta empleabilidad y proyección laboral

Los egresados pueden aplicar en áreas como finanzas, ventas, recursos humanos, logística o producción, en cargos de análisis, supervisión y jefaturas intermedias.

De acuerdo con datos de MiFuturo.cl, la carrera presenta una empleabilidad de 70,8% al primer año de egreso.