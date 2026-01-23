Emergencia en línea 1: Cierran estaciones de Metro por incidente con persona en la vía - Chilevisión

Manuel Montt, Salvador, Pedro de Valdivia y Los Leones permanecen cerradas tras una emergencia registrada este viernes. El servicio funciona de manera parcial y equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Este viernes, la estación Manuel Montt de la Línea 1 del Metro de Santiago fue cerrada debido a un incidente con persona en la vía, situación que obligó a suspender el servicio en un tramo importante de la red.

A raíz de la emergencia, también se encuentran cerradas las estaciones Salvador, Pedro de Valdivia y Los Leones, según informó Metro de Santiago a través de sus canales oficiales.

Por el momento, el servicio de Línea 1 se mantiene operativo únicamente entre San Pablo – Baquedano y Tobalaba – Los Dominicos, mientras se desarrolla el procedimiento en el sector afectado.

En el exterior de la estación Manuel Montt se encuentran desplegados equipos de Bomberos, Carabineros, SAMU y Seguridad Ciudadana, quienes coordinan las labores de emergencia y la evacuación.