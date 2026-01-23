 Emergencia en línea 1: Cierran estaciones de Metro por incidente con persona en la vía - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en línea 1: Cierran estaciones de Metro por incidente con persona en la vía VIDEO | Captan momento exacto en que inició uno de los grandes focos del incendio en región del Biobío AHORA | Caos en Autopista Central: Choque múltiple en General Velásquez provoca corte total de ruta De un supuesto exorcismo a defensa de Pinochet: Los 3 futuros ministros de Kast bajo cuestionamientos Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/01/2026 14:12

Emergencia en línea 1: Cierran estaciones de Metro por incidente con persona en la vía

Manuel Montt, Salvador, Pedro de Valdivia y Los Leones permanecen cerradas tras una emergencia registrada este viernes. El servicio funciona de manera parcial y equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la estación Manuel Montt de la Línea 1 del Metro de Santiago fue cerrada debido a un incidente con persona en la vía, situación que obligó a suspender el servicio en un tramo importante de la red.

A raíz de la emergencia, también se encuentran cerradas las estaciones Salvador, Pedro de Valdivia y Los Leones, según informó Metro de Santiago a través de sus canales oficiales.

Por el momento, el servicio de Línea 1 se mantiene operativo únicamente entre San Pablo – Baquedano y Tobalaba – Los Dominicos, mientras se desarrolla el procedimiento en el sector afectado.

En el exterior de la estación Manuel Montt se encuentran desplegados equipos de Bomberos, Carabineros, SAMU y Seguridad Ciudadana, quienes coordinan las labores de emergencia y la evacuación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Recuperación: Confirman fecha de pago y el requisito clave para recibirlo por incendios forestales

Lo último

Lo más visto

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada

La mujer se hizo pasar por la actriz durante una llamada telefónica con una ejecutiva del banco en la que recibió instrucción de realizar un proceso de validación luego de que se levantara una alerta de seguridad.

23/01/2026

Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks

Su captura se concretó luego que uno de los integrantes de la banda criminal entregara pruebas concretas de la participación de la mujer en el robo en Rancagua. Desde la institución informaron que ya fue desvinculada.

23/01/2026

“Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios

La influencer se refirió a la situación de emergencia que afecta al sur de Chile. "Se me aprieta la guata pensando", publicó en su Instagram.

23/01/2026