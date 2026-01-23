Emergencia en línea 1: Cierran estaciones de Metro por incidente con persona en la vía - Chilevisión

Manuel Montt, Salvador, Pedro de Valdivia y Los Leones permanecen cerradas tras una emergencia registrada este viernes. El servicio funciona de manera parcial y equipos de emergencia trabajan en el lugar.
Este viernes, la estación Manuel Montt de la Línea 1 del Metro de Santiago fue cerrada debido a un incidente con persona en la vía, situación que obligó a suspender el servicio en un tramo importante de la red.
A raíz de la emergencia, también se encuentran cerradas las estaciones Salvador, Pedro de Valdivia y Los Leones, según informó Metro de Santiago a través de sus canales oficiales.
Por el momento, el servicio de Línea 1 se mantiene operativo únicamente entre San Pablo – Baquedano y Tobalaba – Los Dominicos, mientras se desarrolla el procedimiento en el sector afectado.
En el exterior de la estación Manuel Montt se encuentran desplegados equipos de Bomberos, Carabineros, SAMU y Seguridad Ciudadana, quienes coordinan las labores de emergencia y la evacuación.
13:30 hrs. [Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde San Pablo (#L1) hasta Los Dominicos (#L1), realiza combinación en U. de Chile con #L3, continúa hasta Plaza Egaña y combina con #L4. Luego, en Tobalaba, retoma #L1 en dirección a Los Dominicos. https://t.co/Y36Iub0H9G pic.twitter.com/ty7B8SBA8U— Metro de Santiago (@metrodesantiago) January 23, 2026