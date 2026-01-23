Ignacia Antonia terminó en la clínica tras complicación de salud a un mes de ser madre de primera hija - Chilevisión

La influencer ha compartido detalles de su proceso de maternidad en sus redes sociales y en las últimas horas compartió una imagen desde un recinto médico.

Ignacia Antonia alertó a sus seguidores tras sufrir una complicación médica que la obligó a ir de urgencia a un recinto médico.

La influencer se convirtió en madre por primera vez hace poco más de un mes junto a su pareja, el cantante urbano AK4:20.

Desde entonces ha estado compartiendo detalles de los cambios que ha traído su bebé y la nueva rutina que tiene dedicándose a sus cuidaddos.

Incluso hace unas semanas sinceró una dificultad que tuvo en sus primeros días como madre y contó que luego del parto “no podía procesar que era mi hija, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo”.

Sin embargo, en las últimas horas compartió una imagen desde una camilla en la Clínica Las Condes debido a un problema en sus glándulas mamarias.

“Mastitis check”, escibrió Ignacia Antonia en sus historias de Instagram.

La mastitis es una inflamación del tejido mamario, que se presenta comúnmente en mujeres que están amamantando, y se traduce en hinchazón, enrojecimiento y dolor en la mama.

El problema médico que afectó a Ignacia Antonia