¿Tienes todo para hacer reír? Participa acá en el casting de El Club de la Comedia de Chilevisión - Chilevisión

Si tienes más de 18 años y has tenido experiencia escribiendo rutinas o interpretando personajes, este es el lugar indicado. Revisa acá cómo completar el formulario del espacio de Chilevisión.

El regreso de El Club de la Comedia está cada vez más cerca y alista su reestreno a las pantallas de Chilevisión haciendo un llamado a todos los interesados e interesadas en participar.

El espacio traerá de vuelta la fórmula con los mejores sketches, gags, monólogos y rutinas que prometen hacer reír a todo Chile.

Si te interesa participar, puedes conocer los detalles a continuación.

Dónde y cómo participar en el casting del Club de la Comedia de Chilevisión

Para todas y todos los interesados en participar en El Club de la Comedia, existirá un casting dirigido a personas mayores de 18 años que tengan experiencia escribiendo rutinas o interpretando personajes.

Si los cumples, y te interesa participar, rellena el formulario disponible en alguno de estos canales: