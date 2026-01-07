 ¿Tienes todo para hacer reír? Participa acá en el casting de El Club de la Comedia de Chilevisión - Chilevisión
07/01/2026 12:24

¿Tienes todo para hacer reír? Participa acá en el casting de El Club de la Comedia de Chilevisión

Si tienes más de 18 años y has tenido experiencia escribiendo rutinas o interpretando personajes, este es el lugar indicado. Revisa acá cómo completar el formulario del espacio de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

El regreso de El Club de la Comedia está cada vez más cerca y alista su reestreno a las pantallas de Chilevisión haciendo un llamado a todos los interesados e interesadas en participar.

El espacio traerá de vuelta la fórmula con los mejores sketches, gags, monólogos y rutinas que prometen hacer reír a todo Chile.

Si te interesa participar, puedes conocer los detalles a continuación.

Dónde y cómo participar en el casting del Club de la Comedia de Chilevisión

Para todas y todos los interesados en participar en El Club de la Comedia, existirá un casting dirigido a personas mayores de 18 años que tengan experiencia escribiendo rutinas o interpretando personajes.

Si los cumples, y te interesa participar, rellena el formulario disponible en alguno de estos canales:

  • En nuestro sitio web Chilevisión.cl, pinchando la opción "El Club de la Comedia Casting".
  • A través de nuestro WhatsApp al número +56 9 9619 8219.
  • O rellenando el formulario acá:

