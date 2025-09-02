¿De qué trata La Misteriosa Mirada del Flamenco? La película chilena que busca llegar a los Oscar 2026 - Chilevisión

La cinta dirigida por el joven cineasta Diego Céspedes fue anunciada como la carta chilena en la carrera por los premios Oscar y Goya. En mayo pasado, triunfó en el Festival de Cannes.

La Academia de Cine de Chile anunció este martes que La Misteriosa Mirada del Flamenco ha sido elegida para representar a Chile en los premios Oscar y Goya.

En concreto, la cinta dirigida por Diego Céspedes buscará una nominación en la categoría Mejor Película Internacional en los Premios Oscar y Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya.

¿De qué se trata la candidata chilena a los Oscar 2026?

La ópera prima de Céspedes está ambientada a principios de los años '80 en el desierto chileno.

Narra la vida de Lidia, una niña de 11 años que crece en una familia queer en un hostil pueblo minero. Marginados y culpados de una misteriosa enfermedad que “se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro”, la comunidad deberá enfrentarse a discriminaciones y otras dificultades.

El elenco está encabezado por Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas y Luis Dubó.

Antes de su venidero estreno nacional, la película ha tenido un exitoso paso por festivales internacionales:

Ganó el Grand Prix en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2025

Competirá en el Festival de Toronto (TIFF)

(TIFF) Cerrará la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

Gobierno destaca selección de La Misteriosa Mirada del Flamenco

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, indicó que “es muy significativo que esta ópera prima de Diego Céspedes represente al país en este camino hacia dos de los premios internacionales más importantes para el cine mundial".

"Si bien transcurre en un entorno local, en un pueblo minero del norte de Chile, exhibe una historia cuyos ingredientes son perfectamente reconocibles en cualquier lugar: el amor y el miedo, la violencia, el odio y la discriminación hacia las minorías", agregó Arredondo.