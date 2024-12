La furia de Titi Ahubert: Captan violenta reacción con equipo de prensa en visita a Capitán Yáber - Chilevisión

La ex modelo visitó este miércoles a su esposo Daniel Sauer en el Anexo Penitenciario. Sin embargo, protagonizó un violento episodio en la entrada del recinto.

Titi Ahubert protagonizó un violento episodio con la prensa tras llegar a visitar a su esposo Daniel Sauer, imputado por el caso Factop, al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

El momento de furia se registró cuando Ahubert notó la presencia de un equipo de prensa en la entrada del recinto, donde está detenido el empresario investigado por Caso Factop.

"Eso es una falta de respeto", expresó la ex modelo, quien luego se fue contra el camarógrafo de la agencia Mediabanco, intentando tapar el lente de la cámara.

"No me puedes...", alcanzó a decir el profesional antes del abrupto corte del registro difundido por la propia agencia.

Titi Ahubert se defendió tras tenso momento en Capitán Yáber

"Les quiero mostrar cómo me dejó un periodista hoy día", partió diciendo Titi Ahubert en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Luego, muestra distintos rasguños en su brazo y mano producto de la acción de "un tipo muy agresivo".

Según aseguró Ahubert, el camarógrafo trató de grabarla a ella y a sus hijos menores de edad. "No entendió, me tiró agua y me dejó toda mojada, mis hijos se pusieron a llorar", afirmó en el posteo.

