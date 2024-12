¿Cuándo parte? Titi Ahubert anunció podcast con todos los detalles de Capitán Yáber - Chilevisión

La modelo aseguró que ha hablado con "todos los internos", por lo que contará cómo se distribuyen las celdas, las reglas, los roles que cumple cada interno dentro del grupo e incluso cómo debe vetsirse para entrar.

Titi Ahubert decidió seguir experimentando en torno a una reinvención laboral y ahora anunció que estrenará su propio podcast, cuyo piloto saldrá a la luz en los próximos días.

En torno al contenido, la modelo confesó que contará todo lo que pasa dentro del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde visita a su esposo Daniel Sauer, quien está cumpliendo prisión preventiva en lo que se investiga su participación en el Caso Factop.

Titi Ahubert estrenará podcast de Capitán Yaber

Durante una entrevista con Pedro Carcuro para un podcast de Radio Agricultura, Ahubert señaló: "Tenemos un podcast nuevo (...) Tú tienes que ir de invitado ¿Te comprometes conmigo? Quiero que seas mi primer invitado".

Carcuro aceptó la invitación y al ser consultada por sus visitas en Capitán Yáber bromeó: "Me está robando mi podcast", y luego añadió: "No es lo que todos creen, ahí hay una exigencia. Tú estás obligado a llevarte bien con la gente, tú no puedes pelear. Es como un colegio, si te portas mal, te castigan".

La modelo aseguró que dentro de su podcast contaría infidencias, como cuáles internos duermen en las mismas celdas y aseguró: "Yo he conversado con todos los internos", adelantando que tiene muchas historias para relatar.

Respecto de Daniel y el quiebre que hubo con su hermano en el mismo penal, confesó: "Se tienen que apoyar porque, en el fondo, ellos son familia. Hubo un mal manejo ahí del dinero, pero sí, también se pelearon un tiempo pero están allá adentro. Tienen que perdonarse, así como yo los perdoné", sentenció Titi.

Finalmente, aseguró que a Capitán Yáber no se pueden entrar con ciertos colores en la ropa, tampoco uñas o pestañas postizas y reveló que sus hijos le piden ir a visitar a su padre. Una serie de temáticas que también abordará cuando estrene su podcast.