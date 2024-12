En solo tres días: Titi Ahubert reveló la millonaria cifra que ya ganó en plataforma para adultos - Chilevisión

La modelo lleva menos de 10 días como creadora de contenido y en sus primeras horas en la plataforma consiguió sacar cuentas alegres sumando varios millones a su cuenta.

A inicios de diciembre Titi Ahubert concretó su llegada a una plataformas de contenido para adultos, ante el complejo presente económico que enfrenta.

Cabe recordar que la ex modelo está casada con Daniel Sauer, quien desde abril se encuentra recluído en Capitán Yáber en el marco de la investigación del caso Factop, ligado a Luis Hermosilla.

A raíz de eso la comunicadora quedó con millonarias deudas y varios problemas para hacerse cargo de los gastos de su hogar e hijos, por lo que decidió buscar una alternativa para hacer dinero e ingresó a Arsmate.

La millonaria ganancia de Titi Ahubert

Titi Ahubert lleva tan solo unos pocos días vendidendo contenido erótico en plataformas para adultos, pero ya ha sacado cuentas alegres, consiguiendo una millonaria ganancia.

“Me ha ido súper bien, es heavy. Esto es súper bueno. Se metieron todos mis amigos, porque es la forma en que quiero que me ayuden. Es súper conveniente. Si alguien quiere hacer esto y está en la duda, que se tire con todo”, declaró a Las Últimas Noticias.

Ha sido tal la magnitud de su éxito monetario que, según reveló, “en tres días, porque mis fotos se subieron el lunes en la tarde, he ganado entre 5 y 6 millones”.

“Yo pensé que iba a ser menos, que iba a tardar como 10 días en juntar un millón, porque son fotos nomás. Las mujeres han sido súper solidarias, me dicen ‘vamos Titi’. Tengo muchas suscriptoras mujeres y por Instagram me escriben harto, he tenido mucho apoyo femenino”, añadió.