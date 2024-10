“Es una jaula”: Titi Ahubert relató sus visitas a Daniel Sauer en Capitán Yaber - Chilevisión

En una emotiva entrevista en Podemos Hablar, Titi Ahubert reveló lo que ha atravesado desde que su esposo, Daniel Sauer, fue detenido en el marco de la investigación por su participación en el caso Factop.

Titi Ahubert conversó en extenso en Podemos Hablar sobre la detención de su esposo, Daniel Sauer, en el anexo penitenciario Capitán Yaber, donde cumple prisión preventiva mientras se investiga su participación en el Caso Factop.

Además explicó que en un comienzo estuvo muchos meses sin ir a visitarlo a la cárcel, pero ahora va todos los miércoles para "darle contención".

Titi Ahubert reveló detalles sobre sus visitas a Capitán Yaber

"No le doy a nadie tener que ir para allá a ver a un ser querido ¡Es horrible ese lugar!", expresó Titi en conversación con Julio César Rodríguez.

Asímismo, reveló: "Ese lugar no es lo que la gente dice (...) es una jaula, es una jaula de pájaros fría, es un pasillo con un comedor y un pasillo muy angosto donde están las piezas y son celdas".

Además, aseguró que las fotos y reportajes en donde se ha mostrado el interior de dicha cárcel no reflejan la realidad: "No es el palacio que todos creen, antiguamente existía la Capuchinos que era más elegante, que tenía mesa de pool, tenía piscina porque los mismos empresarios iban comprando cosas. Esta no es así, yo no he visto ningún lujo, al contrario, no hay nada".

Finalmente, relató: "Están los gendarmes, son 20 puertas. Yo me tapo los oídos porque el sonido del metal y son una, y otra, y otra puerta. Antes de entrar te revisan, está perfecto, tiene que ser así. No es un ambiente para que vaya la familia, yo no le deseo a nadie que nunca tenga un familiar preso, no es un ambiente para que vayan hijos".

