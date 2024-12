“Tienen que...”: Titi Ahubert confirmó quiebre entre Daniel y Ariel Sauer dentro de Capitán Yáber - Chilevisión

La modelo y comunicadora entregó detalles inéditos sobre sus visitas a Capitán Yáber, el cambio que ha tenido Daniel Sauer durante su prisión preventiva e incluso el rol de Luis Hermosilla entre los internos.

Titi Ahubert desclasificó secretos dentro del Anexo Penitenciario Capitán Yáber y reveló cómo es su relación con Daniel Sauer desde que el empresario fue detenido por su presunta participación en el Caso Factop.

Asímismo, habló sobre el resto de los reos que cumplen condena en dicho lugar y llenó de halagos a Luis Hermosilla, destacando su rol entre los internos.

¿Qué dijo Titi Ahubert?

Tras haber oficializado su ingreso a una plataforma de contenido para adultos, la modelo fue invitada al podcast de Pedro Carcuro en Radio Agricultura, donde reiteró que Capitán Yáber "es un lugar tormentoso. A mí me ahoga, yo necesito salir".

Por otra parte, confirmó que Daniel Sauer y su hermano Ariel sí estuvieron peleados cuando se destapó el Caso Factop y fueron detenidos, sin embargo, ya lograron arreglar sus diferencias.

"Se tienen que apoyar porque, en el fondo, ellos son familia. Hubo un mal manejo ahí del dinero, pero sí, también se pelearon un tiempo pero están allá adentro. Tienen que perdonarse, así como yo los perdoné", sentenció Titi.

En esa misma línea, Ahubert aseguró que "yo veo el Dani como ha cambiado. No sé si estoy orgullosa o no, pero me gusta el cambio que él ha tenido. Por eso mi actitud cambió. Todos nos hemos transformado y esto a él le hizo bien".

Respecto de sus visitas a Capitán Yáber, Titi aseguró que "yo me ahogo. Se siente muchísimo el encierro. Pero está bien. Si el que está ahí no es por bolitas de dulce" y reveló que "todos comparten con todos".

Finalmente, Titi admitió que ha entablado conversaciones con todos los internos, destacando el rol de Luis Hermosilla, a quien tildó como "muy simpático" y destacó su profesión como abogado, dado que, a su parecer, eso le permite ser el "consejero" de los internos.