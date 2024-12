Inesperado: Titi Ahubert adelantó posible colaboración con Daniel Sauer en Arsmate - Chilevisión

La comunicadora no se cerró a la posibilidad de colaborar con Daniel Sauer en dicha plataforma a futuro y aseguró que quedó muy satisfecha con el resultado de las sesiones de fotos.

Titi Ahubert sorprendió al anunciar que no descarta una futura colaboración con Daniel Sauer tras comunicar su debut vendiendo contenido en una plataforma para adultos.

Esta nueva incursión le permitirá a Ahubert mantener a sus hijos y pagar las cuentas de su casa tras ser embargada y se mostró muy orgullosa del resultado de las tres sesiones de fotos que realizó, enfatizando en que son "elegantes" y que se gustó a sí misma.

¿Titi Ahubert colaborará con Daniel Sauer?

Respecto de la reacción de Daniel Sauer, Titi reveló en conversación con LUN: "Daniel lo sabe. Al principio como que me miró con unos ojitos de pena, pero yo le dije: 'Discúlpame, pero yo necesito trabajar para sacar adelante a esta familia'. Le expliqué y le dije: 'Tómalo o no'".

En esa msima línea, aseguró que "él ahora lo entiende perfecto, no tiene problemas. De hecho él, el día de mañana quizás también lo hace y hacemos una colaboración. Hay que ver cómo van las cosas".

Luego de haber conversado con el empresario, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en el Caso Factop, Titi Ahubert confesó que "ahora se lo toma con humor porque él sabe que yo fui modelo toda la vida".

Finalmente, la comunicadora concluyó: "Entonces, el tema es que yo te insisto: esto no es nada, es el cuerpo. Además son fotos súper elegantes. Yo vi las fotos y me gusté a mí misma, quedé para adentro. Y ojo, no están trucadas. Yo me veo joven todavía".