“No quiero el mismo nivel de vida”: Titi Ahubert se sinceró tras ser embargada en su casa - Chilevisión

"Ahora ¿Qué hay que hacer? Disfrutar lo que tienes y empezar a construir", señaló Titi, quien anunció su debut en una plataforma de contenido para adultos, cuyo dinero utilizará para comenzar una nueva vida con sus hijos.

Titi Ahubert fue embargada la semana pasada en su casa en Las Condes y contó cómo fue atravesar dicho proceso con sus tres hijos pequeños.

Además, la ex modelo anunció que comenzará a vender contenido para adultos en la plataforma Arsmate, como una manera de poder mantener a sus hijos y pagar las cuentas.

Titi Ahubert fue embargada

En conversación con LUN, Titi explicó que durante el embargo se llevaron todo lo que quedaba en su casa, luego de haber vendido algunos muebles para mantenerse, y dejaron sólo las camas junto con el comedor.

Para amenizar la situación, decidió invitar a su hija a patinar en la casa: "Nos matabamos de la risa, porque mira, tienes que sacar el lado positivo porque ya no hay nada más dentro de esta casa. Ahora ¿Qué hay que hacer? Disfrutar lo que tienes y empezar a construir", señaló Titi.

En esa misma línea, comentó que una amiga le regaló un sillón que ya no utilizaba y destacó el apoyo recibido de su círculo cercano: "No quiero el mismo nivel de vida, pero quiero que mis hijos se puedan sentar en un lugar que no sea solamente la cama", aclaró.

Por otra parte, la comunicadora reveló que tenía dos autos de lujo, los cuales vendió y con ese dinero ha podido comer y pagar las cuentas durante este tiempo, pudiendo comprarse un vehículo mucho más barato.

En cuanto a lo que hará con el dinero que gane en Arsmate, finalmente declaró: "Les compraría ropa y zapatos nuevos a los niños y llevaría al dentista a mi hijo; igual lo voy a llevar aunque no tengamos cobertura de salud. Quizás comprar un par de muebles me gustaría también".