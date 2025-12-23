“Duele, asusta y remueve”: Faloon alarmó con drástico mensaje previo a día clave en Fiebre de Baile - Chilevisión

Tras perder el duelo de grupos, Faloon envió un tajante mensaje en redes sociales a horas de que se lleve a cabo la última noche de eliminación del año en Fiebre de Baile.

Este martes, Faloon Larraguibel entregó un drástico mensaje en sus redes sociales, ad portas de una nueva noche de eliminación en Fiebre de Baile.

Recordemos que la noche de eliminación será hoy debido a que este 24 de diciembre es la celebración de Noche Buena y posteriormente, el 25 es día feriado por Navidad.

¿Qué dijo Faloon Larraguibel?

Al respecto, Faloon escribió: "Buen día. Hoy puede ser mi último día en la competencia. Duele, asusta y remueve todo" y luego agregó: "Si me voy, me voy de pie. Hoy su apoyo importa más que nunca".

Durante este lunes los participantes se dividieron en grupos y compitieron con una temática navideña. Aunque estuvo muy reñido, el grupo de Faloon perdió, por lo que ella, Gabriel Urzúa y Cony Capelli pasan a jornada de eliminación.

Finalmente, es importante destacar que esta es la última eliminación del año, dado que la próxima semana se llevará a cabo el repechaje en Fiebre de Baile.

Revisa la publicación de Instagram: