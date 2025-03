Titi Ahubert sobre Daniel Sauer: “Le hice prometerme que no iba a atentar contra su vida” - Chilevisión

Titi Ahubert estuvo invitada este viernes en Podemos Hablar, donde desclasificó un complejo estado de salud que estaría atravesando su esposo, Daniel Sauer, en Capitán Yáber.

El empresario está cumpliendo prisión preventiva en el recinto penitenciario mientras dura la investigación para determinar su responsabilidad en el Caso Factop.

"Le hice prometerme por sus hijos que no iba a atentar contra su vida"

"Lo recibió en un estado crítico, a mí me impactó. Yo a Daniel nunca en mi vida, desde que lo conozco hace 19 años, jamás lo vi llorar, nunca, ni siquiera cuando se murió su mamá", explicó Ahubert, tras revelar que su hijo mayor fue a verlo a la cárcel.

En esa misma línea, relató que al llegar al lugar, Daniel "estaba como ido, con todo mojado y ni siquiera nos miró, él siempre sale a recibirnos (...) Él estaba totalmente ido, llorando a mares y ver a mi hijo... mi hijo está traumado, no tiene expresión, no llora. No llora, ni ríe, Diana".

Titi destacó la fortaleza de su hijo mayor durante este proceso y luego confesó: "Yo creo que el Dani está con una enfermad, te lo digo de verdad. Es que las efermedades psiquiátricas no se notan, él esta con una depresión severa y, siendo honesta, yo le hice prometerme por sus hijos que no iba a atentar contra su vida".

En ese aspecto, Ahubert ahondó: "Yo lo veo mal, yo lo veo con una depresión tremenda" y entre lágrimas, concluyó: "Ya no doy más, estoy agotada".