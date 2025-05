“Daría mi vida por escucharte”: La desgarradora reflexión de Rigeo por el cumpleaños 18 de su hija - Chilevisión

"Estoy triste como siempre, porque nunca en mi vida aceptaré este síndrome", escribió el cantante, en alusión a la enfermedad que padece su hija.

El exchico Mekano Rodrigo del Real, más conocido como Rigeo, compartió en sus redes sociales una profunda reflexión en el marco del cumpleaños de su hija Renata, quien padece una enfermedad genética llamada Síndrome de Angelman.

"Ya son 18 años, mi niña se hizo mujer. Creció, desse arrolló dentro de un pañal y de sueños que yo como papá quería para ti mi amor. Te amo hija, hoy tengo muchos sentimientos cruzados", escribió en una historia.

La emotiva reflexión de Rigeo por enfermedad de su hija

Sin embargo, también publicó un post donde escribió un extenso texto en el que dedicó palabras a su hija, quien este jueves alcanzó la mayoría de edad: "Un día que marca mi adolescencia y me transforma en un hombre.

"(Año) 2007 y naces en un día de lluvia intensa, el cielo se caía, hija mía, los ángeles sabían que se había escapado a la tierra su ángel más lindo", relató en la plataforma.

"Así como tu síndrome se llama (Angelman) no es coincidencia, ya eres una niña mayor de edad. 18 años, hija mía, creciste y te desarrollaste dentro de un pañal. Hubiera dado mi vida por escucharte hablar, por decirme cuál es tu comida favorita o escucharte cantar a todo pulmón", agregó.

"Pero no, no te tocó esa suerte. Algo tan simple, la vida no te permitió eso, mi amor. Estoy triste como siempre, porque nunca en mi vida aceptaré este síndrome, el cual te robó todo mi amor", reflexionó.

"Eres bella, eres una luz gigante, tus ojitos son perfectos, tu color de piel parece una porcelana. Perdóname por fallar, por no ser lo mejor como papá. Aunque te diera el mundo quedaría al debe. Feliz cumpleaños, Reny del Real, te amo", finalizó.

