Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció - Chilevisión

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

El abogado Claudio Rojas dejó la defensa de Daniela Aránguiz, a quien representó en casos emblemáticos como el lío judicial con la diputada Maite Orsini.

En entrevista con el podcast Quién Es Uno, conducido por Pablo Candia y Paula Escobar, Rojas fue consultado sobre las declaraciones de Aránguiz en un programa de Patricia Maldonado, donde habló de Orsini, algo que tiene prohibido por orden de la justicia.

"Quiero dejar súper claro que no soy el abogado de Daniela en este tema, no voy a seguir viendo causas de ella. Es una decisión que tomé hace un par de días atrás, un par de semanas", aclaró de entrada Claudio.

"Lo que pase con Daniela en este caso, puntualmente, es un tema que va a tener que ver otro colega. Pero, siendo totalmente ajeno al caso, creo que hay un tema de individualización no completa, es decir, ella da los indicios, dice que no puede referirse a esta persona, pero todos entendemos que es ella (Orsini)", agregó.

Los motivos de Claudio Rojas para dejar la defensa de Aránguiz

Precisamente, este tipo de acciones de Daniela Aránguiz fue uno de los motivos que llevó a Claudio Rojas a dejar de trabajar en su defensa.

"Hay que tener un poquito de cuidado con algunos temas. Cuando ya estuviste en el filo de la cuerda y decidiste respetar la decisión de un tribunal, yo creo que ahí hay que tener un cierto cuidado", señaló.

En esa misma línea, el abogado afirmó que "tú te puedes desbandar en otras cosas y nuevamente estirar el chicle, pero cuando hay ciertos temas donde estuviste en el borde, uno pide un poco más de prudencia".

Sin embargo, aclaró que las razones del quiebre con Aránguiz van más allá de estas declaraciones. "Llevábamos como dos o tres semanas en que intentábamos coordinar una reunión, que para mí era muy importante para los efectos de seguir avanzando y entender lo que ella quería", señaló.

"Y como no se generó la reunión, yo dije: '¿Sabes qué?, si no le vas a dedicar el tiempo y la importancia a las cosas como yo se las dedico, porque yo soy el que da la cara en todo esto, hasta aquí puedo llegar'".

"No voy a seguir insistiendo ni voy a salvarle el c... a nadie si no se lo merece", remató Rojas, quien recordó su tenso cruce con Luis Mateucci en Primer Plano, donde recibió algunos cuestionamientos por "salirse del rol de abogado".