Jorge Valdivia arriesga volver a la cárcel: Denunciante acusa presunta “intimidación” en plena calle - Chilevisión

Según la denunciante, el pasado 13 de septiembre el exfutbolista la "habría amedrentado" tras encontrársela en una feria en el centro de Santiago.

Jorge Valdivia, formalizado por dos delitos de violación, arriesga volver a la cárcel después de que una de sus denunciantes lo acusara de supuestamente infringir la medida cautelar que le prohibe acerse a la víctima.

A través de Instagram, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló este lunes que la segunda mujer que denunció al exfutbolista interpuso una acción legal por presunto desacato.

El pasado 13 de septiembre, Valdivia y la denunciante habrían asistido por separado al evento Mercado París Londres, en el centro de Santiago.

Al encontrarse frente a frente, según consignó Gutiérrez, el exseleccionado nacional "se habría acercado" a la víctima y eso la "habría amedrentado".

"Obviamente, eso sería una falta a la medida cautelar que es prohibición de acercarse a la víctima", indicó la panelista de Primer Plano.

Solicitan revisión de cautelares de Jorge Valdivia

Siempre según los antecedentes dados a conocer por Cecilia Gutiperrez, la defensa de la mujer solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares "para que el magistrado determine si Jorge Valdivia sigue o no en arresto domiciliario nocturno".

Por el lado de Valdivia, sostienen que efectivamente "indicó con el dedo" a la víctima, pero que no hubo intimidación.

"Es bien difícil explicar cómo se siente uno con el gesto de otro; obviamente, uno se puede sentir amedrentado o violentado", dijo Cecilia.

La audiencia para revisar las cautelares de Valdivia se realizaría esta misma semana. De acreditarse los hechos, podría cambiar a un arresto domiciliario total o incluso prisión preventiva.

Este martes, el matinal Contigo en la Mañana se encontró con el exfutbolista, pero evitó dar alguna declaración respecto a este nuevo antecedente.