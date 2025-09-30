 Día clave para Jorge Valdivia: Revisarán cautelares tras acusación de “intimidación” a denunciante - Chilevisión
30/09/2025 12:08

Día clave para Jorge Valdivia: Revisarán cautelares tras acusación de presunta “intimidación” a denunciante

En noviembre del año pasado ingresó a prisión preventiva y a comienzos de enero fue liberado para cumplir arresto domiciliario nocturno. La segunda denunciante interpuso una acción legal por presunto desacato.

Este miércoles 1 de octubre el Ministerio Público revisará las medidas cautelares que pesan sobre Jorge Valdivia, en el marco de la investigación que el exfutbolista enfrenta por el delito de violación y abuso sexual.

La instancia surge luego de que se acusara que el ex seleccionado nacional habría inclumplido la prohibición de acercarse y presuntamente amedrentado a una de sus denunciantes en la vía pública.

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló que la segunda mujer que denunció al exfutbolista ante la justicia interpuso una acción legal por presunto desacato.

Al encontrarse frente a frente en un evento al aire libre, según consignó la comunicadora, el otrora volante de la Roja "se habría acercado" a la víctima y eso la "habría amedrentado".

"Obviamente, eso sería una falta a la medida cautelar que es prohibición de acercarse a la víctima", indicó la panelista de Primer Plano. De acreditarse los hechos, su actual situación podría cambiar a un arresto domiciliario total o incluso prisión preventiva.

Jorge Valdivia y el arresto domiciliario

Hay que recordar que a fines de noviembre de 2024 fue trasladado hasta el Módulo 86 de la cárcel de Rancagua para cumplir con la prisión preventiva que decretó la magistrada del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Luego de transcurrir 39 días privado de libertad, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por su abogada defensora y abandonó el centro penitenciario la primera semana de enero de este año.

Ahora, cuando cumple arresto domiciliario nocturno, en horario y sala por confirmar, Fiscalía celebrará una nueva audiencia para analizar un posible aumento de plazo de la indagación y la revisión de cautelares por incumplimiento de cautelar.

