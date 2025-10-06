 Diana Bolocco deja Plan Perfecto: Los importantes cambios que vivirá el programa de Chilevisión - Chilevisión
06/10/2025 14:27

Diana Bolocco deja Plan Perfecto: Los importantes cambios que vivirá el programa de Chilevisión

Plan Perfecto, el programa vespertino de Chilevisión, anunció importantes modificaciones en el elenco con un cambio en la conducción y el ingreso de una histórica presentadora al panel.

Importantes cambios tendrá Plan Perfecto de Chilevisión luego de que se confirmaran modificaciones en su elenco. 

Diana Bolocco dejará la conducción del programa tras asumir la de Fiebre de Baile, y en su reemplazo se integrará Eduardo de la Iglesia, quien desde marzo del presente año forma parte de Contigo en la Mañana.

Asimismo, el vespertino de Chilevisión confirmó la llegada de una histórica presentadora radial y de la televisión chilena al panel. 

Plan Perfecto anuncia importantes cambios en el elenco 

Al ingreso de Eduardo de la Iglesia en conducción, se suma el de la reconocida presentadora de radio y televisión Eli de Caso

La comunicadora, recordada por el programa de servicio Buenas tardes Eli se une al panel que también integran Constanza Capelli, Renata Bravo y el abogado Claudio Rojas.

Con estos cambios, Plan Perfecto continuará sus transmisiones de lunes a viernes después de Contigo en Directo

