¡Le pidieron fotos! Periodista se hizo viral tras ser confundida con Princesa Alba en un mall - Chilevisión

Natalia Mandiola, conocida por su trabajo en el periodismo deportivo, vivió una particular situación en un centro comercial. "Siempre me dicen que nos parecemos", afirmó.

Natalia Mandiola se viralizó en redes sociales tras relatar una particular situación que vivió en un centro comercial, donde habría sido confundida con la cantante Princesa Alba.

"Estoy segura que me confundieron con Princesa Alba", partió diciendo la comunicadora en un video compartido en TikTok.

"Resulta que siempre me dicen que nos parecemos; yo digo que ella se parece porque yo soy más grande, por no decir más vieja", agregó.

Periodista fue confundida con Princesa Alba

Según indicó, toda la situación ocurrió cuando realizaba compras en una conocida tienda del retail.

"El punto es que yo estaba buscando unas cosas y le pregunto al vendedor si tenía una talla más pequeña y me dice 'ehhh no, parece que es lo que está ahí' y lo noté medio nervioso, pero ya filo", expresó Mandiola.

"La cosa es que yo después estaba eligiendo unos pijamas para la Dominga (su hija) y se me acerca y me dice: 'Ay, perdona, ¿te puedo pedir una foto?', hasta ahí todo bien. Pasa de repente que me piden fotos, normal", agregó.

El vendedor le dijo "eres muy linda en persona" y se sacó la foto con él. Después, continuó comprando en la tienda y se le acercaron otros dos jóvenes.

"La chica se me acerca y se pone nerviosa y le digo 'Sí, dime' y se me acerca el chico y me dice 'Ay, es que te queríamos pedir una foto' y yo 'Sí, obvio, ni un problema', y pensé tres personas en la misma tienda, raro", agregó.

Natalia Mandiola / Princesa Alba

El asunto es que, luego de tomarse la foto, ambas personas le dijeron "que te vaya bien hoy día", lo que llamó particularmente la atención de Natalia.

"Y ahí dije: 'Princesa Alba está en un programa de baile, seguramente hoy baila'. ¡Y se me cayó la teja! Así que me di cuenta que me confundieron con Princesa Alba", finalizó la periodista.

Este momento coincidió con el día en que la participante de Fiebre de Baile teloneó a Dua Lipa en el Estadio Nacional.

La publicación suma cientos de comentarios, entre ellos uno de la joven que le pidió la foto. "ERA YOOO! Perdónanos, qué vergüenza, igual gracias por la fotito", expresó.