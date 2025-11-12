 “Tremendo honor”: Históricos miembros de La Ley reaccionan al cover de Dua Lipa en Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso trama Muñeca Bielorrusa: Jueza llama al orden tras críticas de parte de las defensas Camila Polizzi vuelve a arresto domiciliario total: Solo duró 9 días con nueva medida cautelar Extraño fenómeno en Coquimbo: Alcaldesa de Río Hurtado confirmó caída de “objeto no identificado” “Ella siempre lo manifestó”: Investigan línea de “vendetta” tras ataque a Cristal Aguilera ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/11/2025 20:04

“Tremendo honor”: Históricos miembros de La Ley reaccionan al cover de Dua Lipa en Chile

En su segunda noche en Chile, la cantante británica interpretará El Duelo, una de las canciones más emblemáticas del grupo nacional.

Publicado por CHV Noticias

Históricos miembros de La Ley reaccionaron este miércoles al inminente cover que realizará Dua Lipa de una de sus canciones más emblemáticas.

En su segunda noche en el Estadio Nacional, se especula que la cantante británica interprete El Duelo, un clásico del grupo chileno, para su segmento en que rinde homenaje a un artista local.

Así quedó claro en registros viralizados en redes sociales, donde se escucha a la estrella del pop ensayando el tema publicado en 1995.

Las reacciones de La Ley al cover de Dua Lipa

Si bien la banda se encuentra inactiva en la actualidad, sus integrantes han entregado sus impresiones en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

Beto Cuevas, exvocalista del grupo, reaccionó con la frase "tremendo honor", mientras que Rodrigo Aboitiz y Luciano Rojas, otros exmiembros del conjunto, publicaron un video en conjunto.

"Estamos gratamente sorprendidos con la noticia que nos contaron hace unos minutos", partió diciendo Rojas.

Luego, Aboitiz agregó que se trata de "un tema que salió en nuestro disco Invisible y compuesto por Andrés (Bobe), Beto y Luciano".

"Eternamente agradecidos, Dua Lipa, por si nos estás escuchando", cerró Luciano, actual integrante de Saiko.

Revisa las reacciones acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

Lo último

Lo más visto

La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía

Robinson Saunders es el único detenido y sospechoso por el femicidio de la joven de 26 años. Cuenta con antecedentes policiales, habría atacado sexualmente a la víctima antes de su muerte y ahora arriesga pena perpetua.

12/11/2025

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

12/11/2025