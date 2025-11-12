“Tremendo honor”: Históricos miembros de La Ley reaccionan al cover de Dua Lipa en Chile - Chilevisión

En su segunda noche en Chile, la cantante británica interpretará El Duelo, una de las canciones más emblemáticas del grupo nacional.

Históricos miembros de La Ley reaccionaron este miércoles al inminente cover que realizará Dua Lipa de una de sus canciones más emblemáticas.

En su segunda noche en el Estadio Nacional, se especula que la cantante británica interprete El Duelo, un clásico del grupo chileno, para su segmento en que rinde homenaje a un artista local.

Así quedó claro en registros viralizados en redes sociales, donde se escucha a la estrella del pop ensayando el tema publicado en 1995.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las reacciones de La Ley al cover de Dua Lipa

Si bien la banda se encuentra inactiva en la actualidad, sus integrantes han entregado sus impresiones en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

Beto Cuevas, exvocalista del grupo, reaccionó con la frase "tremendo honor", mientras que Rodrigo Aboitiz y Luciano Rojas, otros exmiembros del conjunto, publicaron un video en conjunto.

"Estamos gratamente sorprendidos con la noticia que nos contaron hace unos minutos", partió diciendo Rojas.

Luego, Aboitiz agregó que se trata de "un tema que salió en nuestro disco Invisible y compuesto por Andrés (Bobe), Beto y Luciano".

"Eternamente agradecidos, Dua Lipa, por si nos estás escuchando", cerró Luciano, actual integrante de Saiko.

Revisa las reacciones acá: