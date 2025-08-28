La emoción de Beto Cuevas al convertirse en abuelo a sus 57 años: “Te rejuvenece de alguna forma” - Chilevisión

Durante una entrevista con la TV mexicana, el exvocalista de La Ley contó que su hija, Martina Cuevas fue mamá recientemente. "Soy el abuelo rockanrollero", afirmó.

Beto Cuevas está viviendo una emocionante etapa a sus 57 años. El cantante chileno reveló que recientmente se convirtió en abuelo.

Durante una entrevista en la TV mexicana, el músico señaló que su hija, Martina Cuevas, fruto de su relación con Estela Mora, fue mamá a las 37 años.

"Hace una semana y media nos convertimos en abuelos", contó con orgullo el exvocalista de La Ley al programa Montse y Joe, del canal Unicable.

Según indicó, Martina se convirtió en madre de una niña. "Se llama Olivia y es preciosa, la queremos mucho. Yo le canto canciones", expresó.

La nueva etapa de Beto Cuevas siendo abuelo

El artista contó que Martina, al igual que él, vive en Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que está muy cerca de su nieta.

“Martina se casó con un norteamericano, pero nos sentimos muy contentos de esta nueva etapa. Es algo que me llena de energía”, comentó.

Incluso, el intérprete de El Duelo reveló que ya le ha compuesto canciones a la pequeña Olivia. “Yo siento que convertirse en abuelo te rejuvenece de alguna forma. Soy el abuelo rockanrollero”, sostuvo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

También indicó que su hija, que trabaja en el rubro del marketing, ahora se encuentra en periodo de postnatal. "Está cuidando al bebé con su marido. Pero, de repente son las 2 de la mañana y (la guagua) llora, la cambian, le dan comida y todo, pero sigue llorando porque seguramente quiere que la tengan alzada", detalló.

"El papá también hace el esfuerzo y está ahí con ellas", cerró el músico.

En febrero de 2023, el exlíder de La Ley anunció en redes sociales que Martina se casó con Aaron Kelley, quien es el padre de su nieta. Meses después, también contó con orgullo que su hija se graduó de un MBA en la Universidad de Boston.