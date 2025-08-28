 La emoción de Beto Cuevas al convertirse en abuelo a sus 57 años: “Te rejuvenece de alguna forma” - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 18:47

La emoción de Beto Cuevas al convertirse en abuelo a sus 57 años: “Te rejuvenece de alguna forma”

Durante una entrevista con la TV mexicana, el exvocalista de La Ley contó que su hija, Martina Cuevas fue mamá recientemente. "Soy el abuelo rockanrollero", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Beto Cuevas está viviendo una emocionante etapa a sus 57 años. El cantante chileno reveló que recientmente se convirtió en abuelo.

Durante una entrevista en la TV mexicana, el músico señaló que su hija, Martina Cuevas, fruto de su relación con Estela Mora, fue mamá a las 37 años.

"Hace una semana y media nos convertimos en abuelos", contó con orgullo el exvocalista de La Ley al programa Montse y Joe, del canal Unicable.

Según indicó, Martina se convirtió en madre de una niña. "Se llama Olivia y es preciosa, la queremos mucho. Yo le canto canciones", expresó.

La nueva etapa de Beto Cuevas siendo abuelo

El artista contó que Martina, al igual que él, vive en Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que está muy cerca de su nieta.

“Martina se casó con un norteamericano, pero nos sentimos muy contentos de esta nueva etapa. Es algo que me llena de energía”, comentó.

Incluso, el intérprete de El Duelo reveló que ya le ha compuesto canciones a la pequeña Olivia. “Yo siento que convertirse en abuelo te rejuvenece de alguna forma. Soy el abuelo rockanrollero”, sostuvo.

También indicó que su hija, que trabaja en el rubro del marketing, ahora se encuentra en periodo de postnatal. "Está cuidando al bebé con su marido. Pero, de repente son las 2 de la mañana y (la guagua) llora, la cambian, le dan comida y todo, pero sigue llorando porque seguramente quiere que la tengan alzada", detalló.

"El papá también hace el esfuerzo y está ahí con ellas", cerró el músico.

En febrero de 2023, el exlíder de La Ley anunció en redes sociales que Martina se casó con Aaron Kelley, quien es el padre de su nieta. Meses después, también contó con orgullo que su hija se graduó de un MBA en la Universidad de Boston.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero

La mujer que destapó el escándalo de infidelidad del animador contó la verdad sobre un supuesto embarazo tras el encuentro sexual que compartieron hace tres semanas.

28/08/2025

“Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio

El hijo de Juan Sanhueza, tripulante y vigía del barco industrial Cobra que se quitó la vida en Coronel, afirmó ante los medios de comunicación que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”.

28/08/2025

Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

28/08/2025

“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

28/08/2025