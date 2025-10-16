“Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile - Chilevisión

La pareja se enfrentó con dichos cruzados luego de una supuesta declaración de la modelo en contra del ingreso del exparticipante de Gran Hermano.

La tensión de la noche de eliminación se tomó el nuevo capítulo de Fiebre de Baile, el que estuvo marcado por un conflicto entre Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel.

La pareja se reencontró en pantalla esta semana con el ingreso del exparticipante de Gran Hermano como nuevo competidor del estelar de Chilevisión.

Pero al parecer eso habría perjudicado el romance, pues protagonizaron un tenso cruce por supuestos dichos de la modelo en contra del influencer.

Fue el propio Raimundo quien expresó su molestia en vivo y, tras la presentación de su pareja, acusó lo que habría sido una mala actitud de ella.

“Estoy un poquito sentido con ella… Lo hablaré con ella”, confirmó al ser consultado en el backstage por Juan Pablo Queraltó.

Según relató, el problema decantó cuando “estábamos en el camarín y llegó un periodista con el micrófono y me dijo: ‘¿Cómo lo estás pasando con Faloon?’. Yo dije que excelente”

El problema fue cuando el comunicador -al que no mencionaron- le señaló que “Faloon la semana pasada dijo lo contrario” y “dijo que no sabía cómo lo iba a pasar conmigo acá adentro”.

Faloon negó dichos de Rai Cerda

La respuesta de Faloon Larraguibel no se hizo esperar y ella explicó sus dichos, emplazando a Raimundo Cerda por exponer la situación en televisión antes de coversarlo con ella.

“¿Cómo se le ocurre?”, expresó con molestia la participante de Fiebre de Baile.

En esa línea, negó tajantemente la versión que tenía su pololo y aclará que “es imposible que haga ese tipo de comentario. También que Rai lo crea no me parece, debería preguntármelo a mí antes de hablar en pantalla”.

“Imposible que yo vaya a decir eso. Disfruto mucho en cualquier escenario donde este con Rai, este es el tercer trabajo que compartimos, entonces yo feliz de seguir aquí con él”, insistió.