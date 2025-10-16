 “Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno aceptó la renuncia del ministro Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz “En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos Corte de Apelaciones aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: Podrá recibir medidas cautelares Ministro Pardow por error en cuentas de luz: “Es grave y tendrá las consecuencias correspondientes” “¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/10/2025 12:46

“Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

La pareja se enfrentó con dichos cruzados luego de una supuesta declaración de la modelo en contra del ingreso del exparticipante de Gran Hermano.

Publicado por CHV Noticias

La tensión de la noche de eliminación se tomó el nuevo capítulo de Fiebre de Baile, el que estuvo marcado por un conflicto entre Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel

La pareja se reencontró en pantalla esta semana con el ingreso del exparticipante de Gran Hermano como nuevo competidor del estelar de Chilevisión.

Pero al parecer eso habría perjudicado el romance, pues protagonizaron un tenso cruce por supuestos dichos de la modelo en contra del influencer. 

VER MÁS DE FIEBRE DE BAILE

Fue el propio Raimundo quien expresó su molestia en vivo y, tras la presentación de su pareja, acusó lo que habría sido una mala actitud de ella.

“Estoy un poquito sentido con ella… Lo hablaré con ella”, confirmó al ser consultado en el backstage por Juan Pablo Queraltó. 

Según relató, el problema decantó cuando “estábamos en el camarín y llegó un periodista con el micrófono y me dijo: ‘¿Cómo lo estás pasando con Faloon?’. Yo dije que excelente

El problema fue cuando el comunicador -al que no mencionaron- le señaló que “Faloon la semana pasada dijo lo contrario” y “dijo que no sabía cómo lo iba a pasar conmigo acá adentro”. 

Faloon negó dichos de Rai Cerda

La respuesta de Faloon Larraguibel no se hizo esperar y ella explicó sus dichos, emplazando a Raimundo Cerda por exponer la situación en televisión antes de coversarlo con ella. 

“¿Cómo se le ocurre?”, expresó con molestia la participante de Fiebre de Baile. 

En esa línea, negó tajantemente la versión que tenía su pololo y aclará que “es imposible que haga ese tipo de comentario. También que Rai lo crea no me parece, debería preguntármelo a mí antes de hablar en pantalla”.

“Imposible que yo vaya a decir eso. Disfruto mucho en cualquier escenario donde este con Rai, este es el tercer trabajo que compartimos, entonces yo feliz de seguir aquí con él”, insistió. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

Lo último

Lo más visto

“¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera

Un operativo de la PDI ubicó al hasta ahora único sospechoso por la desaparición de la joven de 19 años en San Bernardo. Un video inédito al que tuvo acceso Contigo en la Mañana registró el procedimiento.

16/10/2025

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

16/10/2025

“Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

La pareja se enfrentó con dichos cruzados luego de una supuesta declaración de la modelo en contra del ingreso del exparticipante de Gran Hermano.

16/10/2025

FOTOS | “Un ángel más”: Emilia Dides deslumbró con su look en Victoria's Secret Fashion Show

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

16/10/2025