“Soy un ser humano”: Cata Vallejos alzó la voz tras críticas por posible postulación al Miss Chile - Chilevisión

La influencer admitió que no está atravesando un buen momento personal y cuestionó los comentarios que se realizan en redes sociales, producto de su posible candidatura al Miss Chile para intentar llegar al Miss Universo 2026.

Cata Vallejos alzó la voz este jueves y se refirió a la ola de críticas que ha recibido en los últimos días por su posible candidatura al Miss Chile para así poder llegar al Miss Universo 2026.

La influencer, quien es amiga de Inna Moll y Emilia Dides, ha recibido múltiples comentarios en rechazo a esta posible candidatura a raíz de las "funas digitales" en su contra en los últimos años, por sus dichos sobre las vacunas durante la pandemia o hacia los hinchas de la Universidad de Chile en el partido frente al Club Atlético Independiente.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Cata Vallejos?

"Quiero decirles que en estos momentos de mi vida, aunque me vean en mis historias que estoy bien y feliz, no lo estoy tanto. Y trato de día a día tirar para arriba y darme ánimos", señaló Vallejos a través en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Muchas veces no pensamos en lo que puede estar atravesando una persona y lo juzgas o hablas mal de él o de ella sin saber… y la verdad me da pena. En vez de vivir en un mundo donde solo demos amor y tratar de dar y compartir cosas positivas al final se va dañando todo lo lindo de la vida".

Por otro lado, Vallejos reflexionó en torno a la importancia de apoyarse en las personas amadas durante los momentos difíciles y también practicar la resiliencia.

"Soy una mujer fuerte de mente, eso lo tengo claro, pero soy un ser humano al igual que todos. Que se equivoca, comete errores y pide disculpas cuando tengo que hacerlo", aseguró la influencer.

Finalmente, concluyó: "Les juro que intento día a día ser una mejor versión de mí. Y no voy a parar, porque siempre hay algo de que aprender y por supuesto mejorar".