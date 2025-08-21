Cata Vallejos vivió la violenta noche en estadio de Avellaneda: “Están tirando hasta bombas” - Chilevisión

La influencer chilena fue testigo de los violentos incidentes entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en Argentina. "Qué triste todo, muy lamentable el vandalismo", relató.

La influencer chilena Catalina Vallejos presenció los violentos incidentes entre barristas de Universidad de Chile e Independiente por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de Instagram, Vallejos detalló que se encontraba en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda acompañando a su pareja, el futbolista nacional Pablo Galdames, quien es jugador de Independiente.

"Por un grupo de personas que no se están comportando y están tirando hasta bombas, quizás no sigue el partido... muy lamentable", partió relatando en una historia.

En una siguiente publicación, la joven sostuvo en relación a los incidentes en el recinto que "ya salió casi toda la barra de la U. Para algunas personas que me están escribiendo 'deberías apoyar a tu país', no tiene nada que ver esto del país. Yo apoyo al equipo que esté jugando mi pololo, él es de Independiente".

"Las barras deberías comportarse como tal, encuentro que es terrible esto y tampoco estoy generalizando. No es toda la barra, había mucha gente que me imagino vino con sus hijos y familia para ver el partido", agregó.

Cata Vallejos fue testigo de barbarie en Avellaneda

Tras la suspensión del partido, Cata Vallejos lamentó lo sucedido en el estadio que terminó con al menos 19 chilenos heridos y más de 100 detenidos, según cifras entregadas por la embajada de Chile en Argentina.

"Qué triste todo, muy lamentable el vandalismo por parte de los que hicieron daño, por parte de cualquier lado. Hay familias en ambas hinchadas, muchos vienen a ver a su equipo tranquilamente con hijos, amigos, esposas", afirmó la influencer.

La ex chica Calle 7 recalcó que "no avalo la violencia ni ahora ni nunca" y que "la salud de las personas agredidas es lo más importante ahora".

Además, pidió "perdón si les molestó lo que subí al principio, pero era lo que veía desde donde estaba y en el momento. De corazón espero que estas cosas no vuelvan a suceder. Fue muy feo ver todo eso".

"Las autoridades deberían poner mano firme a cualquier tipo de violencia", cerró.

Mira el video acá: