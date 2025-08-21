Tragedia en Avellaneda: 19 hinchas chilenos heridos y 111 detenidos por incidentes en Argentina - Chilevisión

El embajador de Chile en Argentina aclaró que, si bien hay compatriotas siendo intervenidos quirúrgicamente, no se habla de pacientes en riesgo vital.

Conmoción han causado los graves incidentes registrados durante la noche del miércoles en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, en el Estadio Libertadores de América.

Según reportó Radio Bío Bío, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, detalló que los hechos de violencia dejaron un saldo de 19 nacionales lesionados y dos de ellos están “siendo intervenidos neuroquirúrgicamente”.

De igual manera, detalló que los hinchas están siendo operados en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, a donde llegaron 12 compatriotas. De momento no se ha hablado de pacientes en riesgo vital.

Hinchas lesionados

El mismo medio indicó que el resto de los lesionados se encuentran repartidos en otros dos recintos médicos: El Hospital Presidente Peron y el Hospital Eduardo Wilde, de Buenos Aires.

En el primero, de momento, se han reportado el ingreso de tres chilenos heridos, fuera de riesgo vital y con “traumatismo de cráneo”.

En el segundo centro asistencial se reportó la llegada de cuatro hinchas de la U, todos con “politraumatismo”.

Chilenos detenidos

De acuerdo al reporte de la policía de Avellaneda, durante la mañana de este jueves se informó de un total de 111 hinchas chilenos.

Respecto a los compatriotas arrestados, el embajador aclaró que “hubo hinchas que no participaron en el desorden“ y también señaló que tiene en su poder el listado de los compatriotas que resultaron detenidos.

De igual manera, Viera-Gallo advirtió que las autoridades “tienen que ver en que participaron y si algunos están inculpados de delitos. Después de eso son puestos en libertad si solo se trata de desorden”.