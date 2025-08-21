 Cata Vallejos ofrece disculpas por polémico video sobre Independiente: “Jamás vi lo que pasaba” - Chilevisión
21/08/2025 14:34

Cata Vallejos ofrece disculpas por polémico video sobre Independiente: “Jamás vi lo que pasaba”

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió dos historias ofreciendo disculpas y aclarando que estando en el estadio no se percató de la totalidad de los hechos.

Publicado por CHV Noticias

Catalina Vallejos se disculpó públicamente por la historia que subió en apoyo a Independiente, mientras ocurrían los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda entre barristas de Universidad de Chile y del club argentino. 

A través de Instagram, la influencer detalló que se encontraba en el estadio acompañando a su pareja, el futbolista chileno de Independiente Pablo Galdames, por lo que en el momento no se percató de todo lo que ocurría hasta llegar a su casa.  

"Jamás vi lo que estaba pasando en otras partes del estadio, y jamás avalaría la violencia [...] sea del equipo que apoyo o del otro", señaló. 

Las disculpas de Cata Vallejos por video sobre Independiente 

A través de historias de Instagram, Vallejos pidió disculpas y manifestó su preocupación por lo sucedido. Argumentando que "la conducta de violencia y odio es algo que no me representa y que no debería pasar en ninguna situación". 

"Cuando dije 'apoyo a mi pololo y a su equipo' fue hablando netamente de fútbol y cuando todavía estaba todo el mundo en el estadio y el partido se seguía jugando y no había pasado nada de las cosas de violencia que vi mucho después cuando estaba yendo a mi casa", aclaró. 

"Hice un comentario en tiempo real de lo que yo estaba viendo en ese momento, aludiendo a que el partido no se iba a reanudar", finalizó haciendo un llamado a dejar de promover el odio y la violencia. 

