Cata Vallejos ofrece disculpas por polémico video sobre Independiente: “Jamás vi lo que pasaba” - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió dos historias ofreciendo disculpas y aclarando que estando en el estadio no se percató de la totalidad de los hechos.

Catalina Vallejos se disculpó públicamente por la historia que subió en apoyo a Independiente, mientras ocurrían los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda entre barristas de Universidad de Chile y del club argentino.

A través de Instagram, la influencer detalló que se encontraba en el estadio acompañando a su pareja, el futbolista chileno de Independiente Pablo Galdames, por lo que en el momento no se percató de todo lo que ocurría hasta llegar a su casa.

"Jamás vi lo que estaba pasando en otras partes del estadio, y jamás avalaría la violencia [...] sea del equipo que apoyo o del otro", señaló.

Las disculpas de Cata Vallejos por video sobre Independiente

A través de historias de Instagram, Vallejos pidió disculpas y manifestó su preocupación por lo sucedido. Argumentando que "la conducta de violencia y odio es algo que no me representa y que no debería pasar en ninguna situación".

"Cuando dije 'apoyo a mi pololo y a su equipo' fue hablando netamente de fútbol y cuando todavía estaba todo el mundo en el estadio y el partido se seguía jugando y no había pasado nada de las cosas de violencia que vi mucho después cuando estaba yendo a mi casa", aclaró.

"Hice un comentario en tiempo real de lo que yo estaba viendo en ese momento, aludiendo a que el partido no se iba a reanudar", finalizó haciendo un llamado a dejar de promover el odio y la violencia.