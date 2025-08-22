“Estoy muy mal...”: Cata Vallejos rompió en llanto tras violenta noche en Avellaneda - Chilevisión

“Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, expresó la modelo y pareja de Pablo Galdames, jugador de Independiente.

“Desde el primer momento en que dije ‘está pasando esto’, es lo que yo veía desde el punto donde estaba (ubicada)", explicó Cata Vallejos entre lágrimas luego de su comentado relato de lo que vivió durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

“Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, dijo la modelo, quien vio el encuentro desde una tribuna del Estadio Libertadores de América para alentar a Independiente, club de su pololo, Pablo Galdames.

“Me considero más chilena que los porotos, pero si veo que algunos chilenos, y no estoy generalizando, dije ‘solo hay unas personas’... Conozco a varios que estaban ahí en la barra, había hablado hasta con una amiga antes del partido", declaró en sus historias de Instagram

“El odio entre barras está muy mal. Nunca había estado en un estadio donde se pelearan las barras. Yo me la enteré de la misma forma que ustedes: desde las redes", aprovechó de aclarar Vallejo.

"Estoy en shock, no lo estoy pasando bien"

Cuando todo ocurría, señaló, todos los familiares de los futbolistas fueron llevados hacia un gimnasio: "Si lo hubiera visto, hubiese grabado a esa gente (a los agresores hinchas de Independiente) y mostrado la cara porque son unos delincuentes de mier...".

“Pero yo no me enteré porque estaba encerrada en el gimnasio. No lo vi. No pude grabar eso. Lo que alcancé a ver fue solo a algunas personas de la ‘U’ que tiraron cosas hacia la barra de Independiente. Y la gente de abajo se tuvo que mover".

“Después, en el gimnasio, viendo los videos que aparecen en redes, eran delincuentes de Independiente que fueron a pegarle a poca gente de la barra de la ‘U’ que quedaba en un ladito. Pero no lo vi, les juro que nunca me imaginé cómo iba a terminar eso", sinceró en la plataforma.

“Por eso llevarme esta mala onda gratuita, porque no soy una persona que avale la violencia. La odio. La repudio. Estoy en shock por la cantidad de gente tirando mie... Es súper injusto...", reconoció en la red social.

“Mostrarme así, tal cual (llorando), porque no lo estoy pasando bien. El nivel de agresión y de odio de algunas personas... Al no saber bien mi lado, otras personas se toman de las cosas negativas que otros empiezan a difamar... No estoy de acuerdo con la violencia, jamás estaría de acuerdo”, concluyó.