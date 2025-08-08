Pareja de futbolista chileno responde a posible candidatura al próximo Miss Universo Chile - Chilevisión

A días de que Inna Moll se convirtiera en la Miss Universo Chile 2025, algunos ya están pensando en las candidatas para la edición del próximo año.

Una de las que surgió como posible postulante es Cata Vallejos, conocida modelo e influencer que abordó la chance de ir en busca de la corona.

Todo se dio por la idea de una de sus seguidoras, quien aseguró que la creadora de contenido podría obtener el mismo galardón conseguido por Emilia Dides el año anterior.

¿Cata Vallejos irá al Miss Universo Chile 2026?

Tras abrir la caja de preguntas, una usuaria le dijo la pareja del futbolista chileno Pablo Galdames: "Estoy 99% segura que serás la sucesora de Inna en Miss Chile 2026".

Ante esto, Vallejos respondió con franqueza en Instagram: "De esto me escriben mucho. Muchas gracias por los mensajitos".

"Si lo hago, me prepararé muy bien. Ya veremos el próximo año, pero ahora a apoyar a nuestra nueva reina", agregó la modelo.

Actualmente, la ex integrante de Calle 7 se encuentra viviendo entre Santiago y Buenos Aires, acompañando cada vez que puede al jugador de Independiente de Avellaneda.

