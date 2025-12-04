Con overoles, disparando y tirando miguelitos: El cinematográfico robo de delincuentes en concurrido mall de Maipú - Chilevisión

Los antisociales irrumpieron en dos a tres tiendas de vestuario y perfumería y, al momento de su huida, lanzaron miguelitos en las principales vías de salida del recinto.

En horas de la tarde se registró un violento asalto al interior de un concurrido centro comercial de Maipú, en la región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la banda criminal que cometió el robo llegó hasta el lugar vestida con overoles blancos y efectuando disparos al aire.

Los antisociales irrumpieron en dos a tres tiendas de vestuario y perfumería y, al momento de su huida, lanzaron miguelitos en las principales vías de salida del recinto.

Contigo en Directo conversó con Ignacio Morales, jefe comercial de Midmall, quien entregó más detalles de la situación: ocurrió a "plena luz del día, a las 3 de la tarde, más de 10 personas, con overol, tres autos, robo armado. Es muy preocupante".

El trabajador indicó que nunca antes había sufrido un hecho de esas características. "El mechero convencional está en todos lados, pero este tipo de hechos, así de agresivos, es primera vez."

"Gracias a Dios, no hay ninguna persona herida, solo asustadas con crisis de pánico. Lo normal dentro de una situación de este tipo, lo estamos manejando de la mejor manera", añadió.

