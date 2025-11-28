Maipú ordena desalojo y demolición de toma “El Trébol”: Alberga a 110 familias - Chilevisión

"En el sector pasa un gaseoducto, un oleoducto y hay vertimiento de aguas servidas en canales", señaló el alcalde Tomás Vodanovic, quien anunció un plan de ayuda focalizado en los residentes del campamento.

La Municipalidad de Maipú dio a conocer este viernes que, tras meses de gestiones, durante diciembre se llevará a cabo el proceso de desalojo y demolición de estructuras del Campamento El Trébol.

Se trata de uno de los cuatro existentes en la conocida toma que hoy se emplaza en el eje de Camino a Melipilla, y que será erradicada con el apoyo de Carabineros, la Delegación de Presidencial y las instituciones competentes.

Según el municipio, este proceso contempla planes a corto, mediano y largo plazo, que incluyen proyectos de paisajismo, recuperación del espacio público y regeneración urbana. Asimismo, se instalarán elementos de protección y disuasión para impedir nuevas ocupaciones.

El 94% de la toma es población extranjera

De acuerdo con el catastro municipal, el campamento alberga a 110 familias y más de 380 personas, de las cuales 155 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Existe un 94% de población extranjera, de ellos un 85% con situación migratoria irregular.

"En el sector de El Trébol pasa un gaseoducto, un oleoducto, hay vertimiento de aguas servidas en canales que luego son utilizados para riego", señaló el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.

"Es decir, hay muchos efectos que ponen en riesgo tanto la vida de quienes viven en el campamento como de los vecinos de la comuna", agregó, para también sostener que el proceso inició durante su primer periodo de gestión.

Plan de ayuda focalizado y catastro de animales

Fue el pasado 23 de octubre cuando se realizó una primera asamblea de notificación dirigida a las y los habitantes del campamento. También se llevaron a cabo reuniones focalizadas encabezadas por los equipos municipales.

Adicionalmente la Municipalidad de Maipú publicó el decreto alcaldicio de demolición cumpliendo con el proceso de notificación legal que faculta al municipio de poder generar la demolición y retiro de las estructuras.

Para que el proceso pueda concretarse de manera ordenada, el municipio contempla un plan de ayuda focalizado en familias que cuenten con niños, niñas, adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad.

Adicionalmente, los equipos municipales realizaron un catastro de animales en el que figura la presencia de perros y gatos. De esta forma, se cuenta con un plan de intervención que contempla equipos veterinarios especializados en terreno el día del desalojo.