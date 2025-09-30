 Michelle Bachelet comentó candidatura a la ONU en show de Silvio Rodríguez: “Vamos a dar la pelea” - Chilevisión
Minuto a minuto
El detalle que delató a mujer acusada de parricidio: Dueña de negocio sospechó y llamó a Carabineros VIDEO | Así está el terreno de la toma Calicheros tras demolición y desalojo total “Se va a destapar...”: Nieta de María Ercira revela teoría por nulo avance en investigación Corte Suprema rechazó remoción de juez Antonio Ulloa por vínculo con Caso Audios y sigue en el cargo Día clave para Jorge Valdivia: Revisarán cautelares tras acusación de presunta “intimidación” a denunciante
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/09/2025 09:39

Michelle Bachelet comentó candidatura a la ONU en show de Silvio Rodríguez: “Vamos a dar la pelea”

La expresidenta de Chile se refirió a la anunciada postulación la Secretaría General del organismo internacional en la antesala del primer concierto del cantautor cubano en el país.

Publicado por CHV Noticias

La expresidenta Michelle Bachelet fue captada en el público para el primer concierto de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena durante la noche del lunes.

La otrora mandataria, quien además estaba de cumpleaños, fue consultada por Radio ADN sobre su anunciada postulación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En esa línea, la también ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió que “veremos, vamos a dar la pelea, puede que no resulte, pero vamos a dar la pelea”.

Bachelet y su postulación a la ONU

La mandataria se refirió a la candidatura al organismo internacional en la previa del concierto del cantante y compositor cubano.

En esa línea, consultada por si fue invitada por el mismo Rodríguez, la exautoridad aclaró que la entrada fue un regalo de cumpleaños de un productor del evento.

Cabe recordar que fue el pasado 23 de septiembre que el presidente Gabriel Boric anunció ante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas que la exmandataria postularía como máxima representante del organismo.

Así mismo, reaccionó con sorpresa luego de que parte del público asistente al evento le cantara feliz cumpleaños, ya que cumplió 74 años: "Uno ya no puede ocultar nada, claramente", dijo entre risas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

Son 9 páginas: La carta que habría dejado mujer acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante

La mujer fue detenida el domingo y este martes inició su formalización por el delito de parricidio a sus hijos de 35 y 39 años. En Contigo en la Mañana revelaron nuevos antecedentes.

30/09/2025

“Hace peligrar tu vida”: Millaray Viera compartió inquietante reflexión tras diagnóstico médico

La animadora de televisión dio a conocer hace unas semanas que padece de hipertiroidismo. Dentro de los síntomas se incluyen pérdida de peso, intolerancia al calor, nerviosismo y latidos cardíacos rápidos.

30/09/2025

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

La ayuda estatal forma parte de la Reforma de Pensiones. Su objetivo es reconocer los años de cotización de las personas que ya están pensionadas (o lo estarán) y que tienen al menos 65 años de edad.

30/09/2025

“Es una persona que...”: Actriz que besó a Kaminski rompió el silencio sobre el animador

Javiera Victoria es una actriz e influencer de 28 años y luego de semanas de especulaciones decidió hablar por primera vez tras ser vista en una discoteque besando al comunicador.

30/09/2025