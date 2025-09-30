Michelle Bachelet comentó candidatura a la ONU en show de Silvio Rodríguez: “Vamos a dar la pelea” - Chilevisión

La expresidenta de Chile se refirió a la anunciada postulación la Secretaría General del organismo internacional en la antesala del primer concierto del cantautor cubano en el país.

La expresidenta Michelle Bachelet fue captada en el público para el primer concierto de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena durante la noche del lunes.

La otrora mandataria, quien además estaba de cumpleaños, fue consultada por Radio ADN sobre su anunciada postulación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En esa línea, la también ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió que “veremos, vamos a dar la pelea, puede que no resulte, pero vamos a dar la pelea”.

Bachelet y su postulación a la ONU

La mandataria se refirió a la candidatura al organismo internacional en la previa del concierto del cantante y compositor cubano.

En esa línea, consultada por si fue invitada por el mismo Rodríguez, la exautoridad aclaró que la entrada fue un regalo de cumpleaños de un productor del evento.

Cabe recordar que fue el pasado 23 de septiembre que el presidente Gabriel Boric anunció ante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas que la exmandataria postularía como máxima representante del organismo.

Así mismo, reaccionó con sorpresa luego de que parte del público asistente al evento le cantara feliz cumpleaños, ya que cumplió 74 años: "Uno ya no puede ocultar nada, claramente", dijo entre risas.