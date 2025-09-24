Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Así ha reaccionado la oposición en Chile - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric oficializó la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta candidatura ha generado diversas opiniones de la oposición.

El presidente Gabriel Boric anunció este martes la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, lo que ha generado diversas reacciones desde la oposición.

Durante su discurso en la 80° Asamblea General de la ONU, Boric afirmó que la exmandataria "no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización".

"Con humildad y convicción, desde Chile presentamos esta candidatura con la certeza de que Michelle Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero", señaló desde Nueva York.

¿Qué dice la oposición por candidatura de Bachelet?

La nominación de Bachelet a este alto cargo internacional ha enerado diversas reacciones de la oposición, especialmente a los candidatos presidenciales, quienes han expresado opiniones divididas al respecto.

Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, arremetió contra la expresidenta, asegurando que "no hizo un buen papel como Alta Comisionada de Derechos Humanos".

"No voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar. No me voy a oponer solamente porque es chilena y porque creo que, como chilena, sería sin duda un orgullo para Chile tenerla, pero creo que su gestión como presidenta fue mala", planteó.

Por otra parte, José Antonio Kast (Partido Republicano), entregó una evasiva respuesta al ser consultado por esta candidatura. “La expresidenta está en todo su derecho de hacer las postulaciones que estime conveniente (...) Dejemos que ocurran las cosas y después nos pronunciamos”, señaló.

Evelyn Matthei (Chile Vamos) en tanto, indicó que "para esa elección (en la ONU) queda más de un año y yo por lo menos me estoy concentrando en lo que a los chilenos hoy día les complica y les atribula".

"Los chilenos, en general, están realmente hasta la coronilla de no poder salir, por el tema de la delincuencia y también por la falta de empleo y de dinero. Muchas familias no llegan a fin de mes... Hoy día las prioridades de los chilenos son claramente otras”, agregó.

Sin embargo, aliados de Matthei como el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y la senadora Ximena Rincón (Demócratas), han apoyado públicamente la postulación de la exmandataria.

Antes de oficializarse su candidatura, Ossandón señaló: “Yo apoyo la nominación de Michelle Bachelet a la ONU porque es una persona con mucha experiencia. Fue dos veces presidente de Chile, respetuosa de la democracia y además es muy valorada afuera”.

En la misma línea, Rincón, quien además fue ministra de Bachelet, indicó a CNN Chile que "la expresidenta tiene todas las competencias para ser una gran directora líder en Naciones Unidas".