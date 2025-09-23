Michelle Bachelet tras anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí” - Chilevisión

La exmandataria se refirió al anuncio del presidente Gabriel Boric en su discurso en la Asamblea General, en el que presentó oficialmente su candidatura para la máxima representación diplomática en Naciones Unidas.

Michelle Bachelet habló brevemete, luego de que el presidente Gabriel Boric confirmara su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

El actual mandatario dio la noticia en medio de su discurso en la Asamblea General del organismo en New York, Estados Unidos, donde señaló que “Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas”.

También resaltó su amplia trayectoria, destacando que tiene una “biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización”.

Las declaraciones de Michelle Bachelet

Luego del anuncio Michelle Bachelet se refirió a su candidatura y señaló que “es un honor para mí. Conozco muy bien las Naciones Unidas”.

“He sido presidenta de mi país y, sin duda, creo que la ONU ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz, mundo donde todos podamos vivir una vida mejor”, agregó.