 Michelle Bachelet tras anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí” - Chilevisión
Minuto a minuto
Guardia de seguridad apuñalado en el cuello sigue en riesgo vital y atacante fue capturado Indignación por demora en turbazo: Carabineros tardó dos horas en llegar a robo en Cerrillos Michelle Bachelet tras anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí” Ataque sexual en campamento en la Antártica: Condenan a biólogo por delito de violación a científica francesa Rodrigo Goldberg se suma a comando de Jeannette Jara como encargado deportivo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/09/2025 20:48

Michelle Bachelet tras anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí”

La exmandataria se refirió al anuncio del presidente Gabriel Boric en su discurso en la Asamblea General, en el que presentó oficialmente su candidatura para la máxima representación diplomática en Naciones Unidas.

Publicado por CHV Noticias

 Michelle Bachelet habló brevemete, luego de que el presidente Gabriel Boric confirmara su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

El actual mandatario dio la noticia en medio de su discurso en la Asamblea General del organismo en New York, Estados Unidos, donde señaló que “Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas”.

También resaltó su amplia trayectoria, destacando que tiene una “biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización”.

Las declaraciones de Michelle Bachelet 

Luego del anuncio Michelle Bachelet se refirió a su candidatura y señaló que “es un honor para mí. Conozco muy bien las Naciones Unidas”.

“He sido presidenta de mi país y, sin duda, creo que la ONU ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz, mundo donde todos podamos vivir una vida mejor”, agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres dueñas de casa pueden recibir bono de hasta $452 mil sin postular: Revisa con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

23/09/2025

La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...”

La cantante que hace unos días se presentó en el festival de La Pampilla fue hasta sus historias de Instagram para dedicar un emotivo texto a su fallecido compañero de trabajo.

23/09/2025

Era su exesposo: Periodista despidió en vivo a la presentadora mexicana que murió en trágico accidente

José Luis García, presentador de noticias del canal N+ Monterrey, se dirigió a las cámaras por varios minutos para dedicar unas últimas palabras a quien fuera su esposa, la también periodista Débora Estrella.

23/09/2025