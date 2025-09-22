 Kast pide a Artés que “rectifique sus dichos” tras sostener que “no lo dejarían gobernar” si es electo - Chilevisión
22/09/2025 15:56

Kast pide a Artés que “rectifique sus dichos” tras sostener que “no lo dejarían gobernar” si es electo

Durante un punto de prensa donde anunció medidas en materia de seguridad, la carta republicana respondió a su par independiente, quien señaló que su gobierno duraría "menos que un gusano en el pico de un pájaro".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El candidato presidencial José Antonio Kast llamó a su par Eduardo Artés a "respetar las reglas democráticas", tras unos polémicos dichos donde sostuvo que "no dejaría gobernar" al abanderado republicano en caso de ser electo.

En una pauta donde presentó sus propuestas para combatir la inmigración ilegal, manifestó que "siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legitima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución".

"Si algún candidato se quiere salir de ese marco, es bueno que se lo diga a la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener", instó en el punto de prensa.

En esa línea Kast señaló que, durante una manifestación "si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba molotov, (...), si alguien agrede a la fuerza pública y de orden, va a sufrir todas las consecuencias habidas y por haber, sea candidato o sea un ciudadano de a pie".

Espero que el señor Artés rectifique sus dichos, en los próximos debates los aclare, porque este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras y aquí en Chile estamos en democracia”, concluyó.

Los polémicos dichos de Artés 

“Si gana José Antonio Kast o Kaiser van a durar menos que un gusano en el pico de un pájaro”, fueron parte de las declaraciones que Artés concedió esta mañana en Radio Pauta y que causaron la molestia del candidato del Partido Republicano.

El dirigente continuó su argumento y agregó que “no lo va a dejar (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada. Así de simple”.

“Es una advertencia, porque si yo saliera presidente, ten la seguridad absoluta que si no movilizo a la gente en menos de un mes o dos meses me dan un golpe de Estado con el programa que yo tengo”, reflexionó.

