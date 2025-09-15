 Ximena Rincón no será candidata: Tricel acepta reclamo y rechaza candidatura a senadora - Chilevisión
15/09/2025 19:44

Ximena Rincón no será candidata: Tricel acepta reclamo y rechaza candidatura a senadora

Partidos como el Frente Amplio, Partido por la Democracia y el Demócrata Cristiano presentaron una reclamación ante el organismo bajo el argumento de que su postulación sería inconstitucional.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó la candidatura a senadora de Ximena Rincón por la región del Maule, luego que varios partidos políticos presentaran una reclamación.

Estos fueron el Partido Radical de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido Frente Amplio, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista de Chile.

Todos ellos alegaron ante el organismo que la militante del partido Demócratas ya había ejercido el cargo por más de dos periodos consecutivos, algo que va en contra de la Constitución, pues limita la reelección a un período.

Así las cosas, el Tricel acusó recibo del reclamo y resolvió acogerlo, por lo que la aspirante al Senado no estará en las papeletas de los próximos comicios de noviembre.

"Se deja sin efecto la Resolución O-N°0407, dictada por el Servicio Electoral el 29 de agosto de 2025, en tanto aceptó la candidatura a senadora, por la Región del Maule, de doña Ximena Rincón González", dice la resolución.

El mismo fallo detalló que Rincón fue senadora entre 2010 y 2014. Y si bien en 2014 asumió como ministra, ejerció dicho cargo hasta el mismo día de la instalación del Senado y la votación de mesa, por lo que cumplió más de la mitad del período.

