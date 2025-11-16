En Chile y el extranjero: Los famosos que fueron designados vocales de mesa en las Elecciones 2025 - Chilevisión

A través de Instagram, varios rostros del espectáculo han mostrado su labor para este proceso electoral.

Rostros del espectáculo chileno están ejerciendo como vocales de mesa en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo.

Recordemos que el proceso de carácter obligatorio busca elegir al próximo presidente o presidenta de Chile, además de diputados y senadores.

A través de Instagram, varios famosos han mostrado su extenuante labor para este proceso electoral.

Jean Philippe Cretton

El animador de televisión publicó en sus historias que fue el primero en llegar a constituir su mesa.

“Ya, llegué. Llegué primero, no hay nadie, ¿si uno llega primero, se puede ir?”, bromeó Cretton. Luego, compartió un video junto a sus compañeras de jornada.

Carla Jara

La comunicadora ejerce el rol de vocal en su respectiva mesa en la comuna de Ñuñoa, específicamente en el Liceo Industrial Chileno-Alemán.

Su experiencia no estuvo exenta de chascarros, ya que, según contó en Instagram, cometió el error de firmar e inscribirse en la mesa de al lado.

"Mesa constituida en tiempo récord con mis compañeritos arreglando todo, muy concentrados. El problema es que soy de la mesa de al lado", reveló.

Ante esto, solicitó ayuda al Servel para remediar esta equivocación.

Tatiana Merino

La actriz reapareció como vocal de mesa desde Sydney, Australia, país en que reside hace unos años.

Según contó en entrevista con Mega, fue ella misma quien se ofreció para ejercer este rol: “Me gusta cooperar, es mi manera de sentirme chilena”, comentó.

“Aparte de pasarlo bien, ver a otros chilenos y reencontrarte con historias parecidas, tú sientes que haces un aporte. Siempre he tenido esa sensación: que estoy contribuyendo al país cuando participo en algo que es de todos los chilenos”, agregó.

Cata Days

La participante de Fiebre de Baile fue designada como vocal de mesa en el Liceo Carmela Silva Donoso, en la comuna de Ñuñoa.

A través de Instagram, la joven reveló que fue la única que se presentó ayer sábado en la constitución de mesas.

Además, mostró su preocupación por su desempeño en este proceso: “Ojalá no deje la cagá, porque soy muy dispersa y me da miedo mandarme una. Ay Dios, algo tendré que aprender, por eso estoy en este lugar”.

Sergio Freire

"Aquí de vocal de mesa con toda la actitud", escribió el comediante a través de su cuenta de Instagram.

El exintegrante de El Club de la Comedia ejerció su deber cívico en el Colegio Yangtsé, en la comuna de La Reina.

Según imágenes que compartió en redes, estuvo acompañado por su hijo con Maly Jorquiera, Lucas.