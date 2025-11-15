 Cata Days alzó la voz tras ser elegida como vocal de mesa: “Fui la única que llegó” - Chilevisión
15/11/2025 21:07

Cata Days alzó la voz tras ser elegida como vocal de mesa: “Fui la única que llegó”

La participante de Fiebre de Baile comentó cómo vivió su primera experiencia al constituir la mesa de votación, en la previa a las Elecciones Presidenciales 2025.

Cata Days, participante del programa Fiebre de Baile, reveló que fue electa como vocal de mesa y tendrá que participar en las Elecciones Presidenciales 2025, este domingo 16 de noviembre. 

Pese a que se mostró satisfecha con cumplir su deber cívico, la bailarina reveló que fue la única que se presentó este sábado a la constitución de mesas

La petición de Cata Days

“Bueno besties estoy acá en mi local de votación, vocal de mesa. ¿Adivinen? Fui la única persona que llegó de mi mesa, así que na’ po’, mañana esperar que lleguen personas antes de las 10 de la mañana para poder constituirla", comenzó diciendo.

“Si no se cierra la mesa y nadie vota en mi mesa, igual no pu’ yo quiero votar”, analizó luego la bailarina de Fiebre de Baile.

“Ojalá no deje la cagá, porque soy muy dispersa y me da miedo mandarme una. Ay Dios, algo tendré que aprender, por eso estoy en este lugar”, cerró con una risa la influencer. 

MIRA ACÁ EL REGISTRO:

