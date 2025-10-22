 Elecciones Presidenciales 2025: Acá puedes ver si saliste vocal de mesa a partir del sábado - Chilevisión
Minuto a minuto
“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta Pediatra lucha por su vida tras presunta agresión en Calama: Lleva más de 30 días inconsciente Mauricio Ortega debe volver a la cárcel: Vuelco en libertad condicional del agresor de Nabila Rifo Alcalde de Providencia tras escándalo por Simce: Acusó “indolencia” e “incapacidad” del gobierno “A mi hermana le pegaron”: Revelan delicado antecedente a 18 días de la desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/10/2025 15:42

Elecciones Presidenciales 2025: Acá puedes ver si saliste vocal de mesa a partir del sábado

Chilenos y chilenas elegirán al próximo/a presidente/a de la República, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Publicado por CHV Noticias

Quedan poco menos de cuatro semanas para las Elecciones Presidenciales 2025, instancia en que la ciudadanía irá a las urnas para decidir el futuro del país.

En los comicios, chilenos y chilenas elegirán al próximo/a presidente/a de la República, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Aunque aún restan algunas semanas, son muchos quienes se preguntan cuándo se conocerá la nómina de vocales de mesa y cómo revisarla una vez que esta esté publicada. A continuación, revisa todos los detalles.

¿Cuándo y dónde saber si fui sorteado vocal de mesa?

La nómina de vocales de mesa será publicada el próximo 25 de octubre a través de diarios y el sitio oficial del Servicio Electoral (Servel).

Para revisarla, puedes hacer clic acá o pinchando la imagen. Allí, debes ingresar tus datos y consultar.

¿Cuáles son las causales para excursarse de ser vocal de mesa?

Existen varias causales por las que un vocal de mesa puede excusarse de participar del proceso. Las razones son:

  • Estar ausente del país o a más de 300 kilómetros de distancia.
  • Tener más de 70 años de edad.
  • Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.
  • Ser designado como miembro del colegio escrutador.
  • Estar embarazada.
  • Ser padre o madre de un hijo que es menor de dos años.
  • Cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección.
  • Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.

¿De cuánto es la multa si soy vocal y no voy?

El incumplimiento de la obligación de desempeñarse como vocal de mesa o miembro del colegio escrutador —sin haberse excusado— acarrea una multa que fluctúa entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $137 mil y $549 mil pesos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién es José Luis del Real? El “alguacil” detrás de persecución que terminó en tragedia en Recoleta

Lo último

Lo más visto

“A mi hermana le pegaron”: Revelan delicado antecedente a 18 días de la desaparición de Krishna Aguilera

Cristal Aguilera, hermana de la joven de 19 años, dio a conocer en Contigo en la Mañana un violento episodio que sufrió Krishna semanas previas a su desaparición.

22/10/2025

VIDEO | Delincuentes entraron a colegio mientras escapaban de Carabineros en La Pintana

Dos sujetos irrumpieron al interior de un establecimiento educacional cuando iban escapando de Carabineros en medio de una persecución policial.

22/10/2025

“Mamá, falta el Esteban”: Madre testigo del accidente relata difícil momento tras choque en Recoleta

En conversación con CHV Noticias, la mujer relató que su hija gritó desesparadamente mientras buscaba a su compañero. "Fue muy impactante ver cómo la gente rescataba a los niños", expresó.

21/10/2025

¿Coincidencia? Camilo Zicavo anunció que será papá y Denise Rosenthal publicó casi en simultáneo

Fue en marzo de este año cuando la pareja de artistas confirmó el término de su matrimonio. Ahora, el exintegrante de La Moral Distraída dio a conocer en Instagram que se convertirá en padre.

21/10/2025