Elecciones Presidenciales 2025: Acá puedes ver si saliste vocal de mesa a partir del sábado - Chilevisión

Quedan poco menos de cuatro semanas para las Elecciones Presidenciales 2025, instancia en que la ciudadanía irá a las urnas para decidir el futuro del país.

En los comicios, chilenos y chilenas elegirán al próximo/a presidente/a de la República, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Aunque aún restan algunas semanas, son muchos quienes se preguntan cuándo se conocerá la nómina de vocales de mesa y cómo revisarla una vez que esta esté publicada. A continuación, revisa todos los detalles.

¿Cuándo y dónde saber si fui sorteado vocal de mesa?

La nómina de vocales de mesa será publicada el próximo 25 de octubre a través de diarios y el sitio oficial del Servicio Electoral (Servel).

Para revisarla, puedes hacer clic acá o pinchando la imagen. Allí, debes ingresar tus datos y consultar.

¿Cuáles son las causales para excursarse de ser vocal de mesa?

Existen varias causales por las que un vocal de mesa puede excusarse de participar del proceso. Las razones son:

Estar ausente del país o a más de 300 kilómetros de distancia.

Tener más de 70 años de edad.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Ser designado como miembro del colegio escrutador.

Estar embarazada.

Ser padre o madre de un hijo que es menor de dos años.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección.

Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.

¿De cuánto es la multa si soy vocal y no voy?

El incumplimiento de la obligación de desempeñarse como vocal de mesa o miembro del colegio escrutador —sin haberse excusado— acarrea una multa que fluctúa entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $137 mil y $549 mil pesos.