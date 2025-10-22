Elecciones Presidenciales 2025: Acá puedes ver si saliste vocal de mesa a partir del sábado - Chilevisión

Chilenos y chilenas elegirán al próximo/a presidente/a de la República, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.
Quedan poco menos de cuatro semanas para las Elecciones Presidenciales 2025, instancia en que la ciudadanía irá a las urnas para decidir el futuro del país.
Aunque aún restan algunas semanas, son muchos quienes se preguntan cuándo se conocerá la nómina de vocales de mesa y cómo revisarla una vez que esta esté publicada. A continuación, revisa todos los detalles.
La nómina de vocales de mesa será publicada el próximo 25 de octubre a través de diarios y el sitio oficial del Servicio Electoral (Servel).
Para revisarla, puedes hacer clic acá o pinchando la imagen. Allí, debes ingresar tus datos y consultar.
Existen varias causales por las que un vocal de mesa puede excusarse de participar del proceso. Las razones son:
El incumplimiento de la obligación de desempeñarse como vocal de mesa o miembro del colegio escrutador —sin haberse excusado— acarrea una multa que fluctúa entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $137 mil y $549 mil pesos.