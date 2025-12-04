 Elecciones 2025: Cómo saber dónde te toca votar con tu RUT en la segunda vuelta - Chilevisión
04/12/2025 12:20

Elecciones 2025: Cómo saber dónde te toca votar con tu RUT en la segunda vuelta

Si aún no conoces tu local de votación o su ubicación, te mostramos paso a paso cómo encontrarlo.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre es la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, donde los ciudadanos y ciudadanas elegirán a la persona que gobernará el país por los próximos cuatro años.

En esta ocasión el voto es obligatorio. Quienes no cumplan con su deber en los comicios enfrentarán una multa que va de los 0,5 a las 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre $35.000 y $103.000.

¿Cómo saber dónde me toca votar?

Es importante ratificar el local de votación mediante el sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel) siguiendo estos pasos:

      • Ir a la sección"Consulta de datos electorales".
      • Ingresar su RUT sin puntos y con guion.
      • Validar su identidad mediante el Captcha, apretando el recuadro que dice "No soy un robot".
      • Hacer click en "Consultar".

Estas son las excusas válidas para no votar 

Existen algunas excusas que la ley acepta para quienes no puedan acudir a votar el domingo próximo:

      • Quienes se encuentren enfermos. 
      • Estén ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.
      • No puedan cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado.

Además, si el elector o electora se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación, puede dejar una constancia en Carabineros el mismo día de la elección. 

