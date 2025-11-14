 Las excusas válidas para no votar en las Elecciones 2025: Carabineros verifica el trámite - Chilevisión
ChileVisión
14/11/2025 18:33

Elecciones 2025: Cómo hacer el trámite para excusarme de votar si estoy lejos de mi local

Si estás a más de 200 kilómetros de distancia de tu local de votación, puedes realizar un trámite para excusarte de votar este domingo 16 de noviembre.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembres son las elecciones presidencias y parlamentarias y muchos ciudadanos y ciudadanas no podrán votar por estar a más de 200 kilómetros de su local de votación.

En este caso deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección, momento en el que deberás probar que estabas a más de 200 kilómetros a través de una constancia en Carabineros. 

La única excusa legal para no votar en las Elecciones 2025

Si no puedes votar por estar a más de 200 kilómetros de tu local de votación, deberás demostrar ante el juez tal situación.

Lo anterior se realiza a través de un comprobante que se obtiene al dejar constancia de tu ubicación en Carabineros el mismo día de las elecciones.

La constancia se debe realizar el día domingo 16 de noviembre ante Carabineros.

Además, Carabineros informó que dispondrá de la Comisaría Virtual para adelantar el trámite y posteriormente dirigirse a la unidad más cercana para finalizar el proceso.

El documento que se entregue de manera online no es el definitivo, ya que ese entrega solo por Carabineros en una comisaría.

Excepciones para no puedan votar por salud

Además, existen otras consideraciones para no votar por fuerza mayor, las que no requieren de la constancia en Carabineros. Estas son:

      • ​Que te encontrabas fuera del país el 16 de noviembre.
      • ​Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.
      • Que desempeñabas funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.
      • Que cuentas con calificación o certificación de discapacidad.
      • Que te encontrabas afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Es importante guardar todos los antecedentes que puedan comprobar tu situación para el día de la elección.

